Об этом сообщает Euractiv.

Отмечают, что законопроект о предоставлении военной помощи Украине от проевропейских партий "Демократическая Болгария" и ГЕРБ прошел комитеты. Теперь ожидается, что у него будет достаточная поддержка на пленарном заседании.

"Обслуживание старого советского оружия стало практически невозможным после российской военной агрессии против Украины, и его замена стоит в повестке дня", - заявил член "Демократической Болгарии" Атанас Славов.

Член партии ГРЕБ Даниэль Митов отметил, что решение было принято с опозданием, поэтому сейчас его следует рассматривать быстро. Он обосновал это тем, что страны, которые сейчас поддерживают Украину, входят в список цивилизованных стран.

"Я хочу, чтобы Болгария была частью этого списка", - подчеркнул он.

Против законопроекта выступили две пророссийские партии – Болгарская социалистическая партия (БСП) и "Возражданное". Также против выступил и сам президент Болгарии Румен Радев. Он назвал его инициаторов "разжигателями войны", целью которых является вовлечение Болгарии в конфликт.

"Отправка оружия в Украину однозначно делает нас, хоть и косвенно, частью конфликта", - заявил член БСБ Кристиан Вигенин.

После этого партия "Возрожденное" обратилась в минобороны Болгарии с просьбой провести экспертизу. Исполняющий обязанности министра обороны Димитар Стоянов поддержал мнение Вигенина и отметил, что в результате принятия законопроекта Болгария может потерять зенитно-ракетные комплексы С-300, которые являются основой ПВО страны.

17 октября стало известно, что новый парламент Болгарии готовится предоставить Украине оружие.