Болгария планирует оказывать Украине военную помощь
Болгария, ранее отказывавшаяся от поставок тяжелого вооружения Украине, планирует оказывать ей военную помощь
Об этом сообщает Euractiv.
Отмечают, что законопроект о предоставлении военной помощи Украине от проевропейских партий "Демократическая Болгария" и ГЕРБ прошел комитеты. Теперь ожидается, что у него будет достаточная поддержка на пленарном заседании.
"Обслуживание старого советского оружия стало практически невозможным после российской военной агрессии против Украины, и его замена стоит в повестке дня", - заявил член "Демократической Болгарии" Атанас Славов.
Член партии ГРЕБ Даниэль Митов отметил, что решение было принято с опозданием, поэтому сейчас его следует рассматривать быстро. Он обосновал это тем, что страны, которые сейчас поддерживают Украину, входят в список цивилизованных стран.
"Я хочу, чтобы Болгария была частью этого списка", - подчеркнул он.
Против законопроекта выступили две пророссийские партии – Болгарская социалистическая партия (БСП) и "Возражданное". Также против выступил и сам президент Болгарии Румен Радев. Он назвал его инициаторов "разжигателями войны", целью которых является вовлечение Болгарии в конфликт.
"Отправка оружия в Украину однозначно делает нас, хоть и косвенно, частью конфликта", - заявил член БСБ Кристиан Вигенин.
После этого партия "Возрожденное" обратилась в минобороны Болгарии с просьбой провести экспертизу. Исполняющий обязанности министра обороны Димитар Стоянов поддержал мнение Вигенина и отметил, что в результате принятия законопроекта Болгария может потерять зенитно-ракетные комплексы С-300, которые являются основой ПВО страны.
- 17 октября стало известно, что новый парламент Болгарии готовится предоставить Украине оружие.
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