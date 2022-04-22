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Болгария перестанет помогать украинским беженцам после 30 мая, - министр туризма

22 апреля, 2022 пятница
10:17
беженцы из Украины

В четверг, 21 апреля, министр туризма Болгарии заявил, что страна прекратит предоставление гуманитарной помощи украинским беженцам в стране до 30 мая. В заявлении говорилось, что они должны зарабатывать на жизнь и оплачивать квартиру и другие расходы на проживание, как и другие граждане

Об этом пишет издание Anadolu Agency.

"Мы устроили их и заботились о них в течение трех месяцев. Теперь они должны выйти на рынок труда, найти жилье, платить за аренду и жить как все. Мы проявили человечность к этим людям, которые спасались от войны, мы им помогли",- сказал общественности министр туризма Болгарии Христо Проданов.

Он добавил, что попросит владельцев гостиниц, которые приютили украинских беженцев, начать взимать арендную плату после 31 мая.

Проданов сказал, что правительство будет поддерживать заведения для украинских детей, чтобы о них могли заботиться, пока родители работают.

"Из разговоров из 6 000 человек, 90% хотят немедленно начать работать в гостинично-ресторанной сфере", - сказал он.

Проданов также сообщил, что государственные расходы на жилье для иммигрантов могут приблизиться к 25 млн. евро (27,2 млн. долларов) и что он будет добиваться от Европейского Союза компенсации этих расходов.

Некоторые болгары негативно отреагировали на заявление министра. В соцсетях люди зарегистрировали петицию с требованием об отставке.

По данным ООН, более 5 миллионов украинцев выехали в другие страны из-за войны войны, еще 7,7 миллиона являются внутренне перемещенными лицами.

  • Напомним, ранее мы сообщали, что украинских беженцев, размещенных в курортах Болгарии, попросят выселиться из гостиниц.


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