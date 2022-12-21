Болгария передала Украине помощи почти на $250 млн с февраля
С начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля Болгария передала Украине гуманитарную помощь на сумму 243 млн долларов
Об этом говорится в публикации министерства обороны Болгарии.
"Болгария категорически поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Наша страна не признает аннексию суверенных украинских территорий. У нас прекрасные двусторонние отношения, основанные на глубоких исторических и культурных культурах украинским народом", - сказал министр обороны Димитар Стоянов.
С начала полномасштабной российской вооруженной агрессии Болгария предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму 448 млн левов ($243 миллионов). Так, минобороны Болгарии предоставило гуманитарную помощь в виде 2000 касок и 2000 бронежилетов, 350 аптечек, 5000 комплектов зимней одежды и 5000 пар зимней обуви.
Сейчас страна планирует продолжить бесплатно передавать вооружение, снаряжение и боеприпасы, а также ежегодно будет готовить на своей территории 60 украинских медиков.
- В ноябре Украина пригласила в Болгарию 30 видов вооружения, включая ПВО.
- 2 декабря стало известно, что Украина получит от Болгарии стрелковое оружие и "некоторые боеприпасы" в рамках военной помощи.
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