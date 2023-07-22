Болгария отменила концессию нефтяного порта российскому ЛУКОЙЛу

Об этом сообщает болгарский портал БНР.

Предложение прекратить договор концессии на порт Росенец, внесенное на этой неделе, было принято сразу в первом и втором чтении, где ее поддержали 144 депутата парламента Болгарии, против высказались 52 парламентария.

По словам инициаторов поправки, этот шаг отвечает санкциям, наложенным Европейским Союзом против России, и концессия нефтеперерабатывающего завода "ЛУКойл" над портом также подпадает под действие санкций.

Согласно поправке, в течение двух недель после отзыва концессии Министерство транспорта и коммуникаций Болгарии должно взять на себя оперативное управление объектами.

"Прекращение концессии не позволит России использовать болгарскую инфраструктуру для финансирования войны в Украине", – говорится в сообщении.

Терминал Росенец, предназначенный для приема, хранения и транспортировки нефтехимического сырья, "ЛУКойл" взял в концессию в 2011 году. Временное правительство Болгарии в прошлом году решило продлить концессию на 24 года.