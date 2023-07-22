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Главная Экономика Болгария отменила концессию нефтяного порта российскому ЛУКОЙЛу

Болгария отменила концессию нефтяного порта российскому ЛУКОЙЛу

22 июля, 2023 суббота
01:23
Экономика

Парламент Болгарии в пятницу принял решение прекратить концессию нефтяного порта Росенец возле города Бургас российскому нефтяному гиганту Лукойл

Об этом сообщает болгарский портал БНР.

Предложение прекратить договор концессии на порт Росенец, внесенное на этой неделе, было принято сразу в первом и втором чтении, где ее поддержали 144 депутата парламента Болгарии, против высказались 52 парламентария.

По словам инициаторов поправки, этот шаг отвечает санкциям, наложенным Европейским Союзом против России, и концессия нефтеперерабатывающего завода "ЛУКойл" над портом также подпадает под действие санкций.

Согласно поправке, в течение двух недель после отзыва концессии Министерство транспорта и коммуникаций Болгарии должно взять на себя оперативное управление объектами.

"Прекращение концессии не позволит России использовать болгарскую инфраструктуру для финансирования войны в Украине", – говорится в сообщении.

Терминал Росенец, предназначенный для приема, хранения и транспортировки нефтехимического сырья, "ЛУКойл" взял в концессию в 2011 году. Временное правительство Болгарии в прошлом году решило продлить концессию на 24 года.

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Болгария
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