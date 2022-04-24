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Главная война с Россией Болгария отказывается поставлять Украине оружие, - Bloomberg

Болгария отказывается поставлять Украине оружие, - Bloomberg

24 апреля, 2022 воскресенье
13:42
война с Россией

Болгария не отозвалась на призывы Европейского Союза о поставках оружия Украине

Об этом сообщает Bloomberg .

По информации агентства, вопрос о поставках оружия Украине вызвал в Болгарии споры среди чиновников. Поэтому правящая коалиция решила отказаться от поставки оружия.

По данным Bloomberg, пока Болгария не откликнулась на призывы стран ЕС помочь Украине с поставкой оружия.

Пророссийская социалистическая партия Болгарии пригрозила выходом из правящей коалиции, если будут одобрены поставки оружия Киеву. При этом правоцентристская партия "Демократическая Болгария" пригрозила покинуть коалицию, если Украина не получит вооружения.

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