Болгария отказывается поставлять Украине оружие, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg .

По информации агентства, вопрос о поставках оружия Украине вызвал в Болгарии споры среди чиновников. Поэтому правящая коалиция решила отказаться от поставки оружия.

По данным Bloomberg, пока Болгария не откликнулась на призывы стран ЕС помочь Украине с поставкой оружия.

Пророссийская социалистическая партия Болгарии пригрозила выходом из правящей коалиции, если будут одобрены поставки оружия Киеву. При этом правоцентристская партия "Демократическая Болгария" пригрозила покинуть коалицию, если Украина не получит вооружения.

21 апреля министр туризма Болгарии заявил, что страна прекратит предоставление гуманитарной помощи украинским беженцам до 30 мая.

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