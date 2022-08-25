Болгария отказалась экстрадировать в РФ россиянина, который сжег свой паспорт, протестуя против войны в Украине
Алексея Алчина в России формально подозревают в уклонении от налогов, однако болгарский суд усматривает политические мотивы в его преследовании
Об этом сообщает болгарская редакция Свободной Европы.
Апелляционный суд болгарского города Варна отказал в экстрадиции Алексея Алчина из-за возможного преследования его за политические взгляды.
Запрос на экстрадицию от России поступил после того, как Алчин выступил против вторжения РФ в Украину и сжег свой паспорт спустя несколько дней после полномасштабного нападения РФ на Украину.
Апелляционный суд Варны отменил решение районного суда города, ранее разрешившего экстрадицию гражданина России. Также суд отменил меру пресечения Алчину и его освободили из-под стражи, где он находился с начала августа. Решение окончательно и обжалованию не подлежит.
"Сегодня апелляционный суд Варны показал миру, что Болгария придерживается европейских принципов прав человека, свободы и права на жизнь", — сказал Алексей Алчин после освобождения из-под стражи. Он поздравил украинский народ и пожелал Украине победы в войне.
- 6 августа на фоне дипломатического скандала Болгария остановила выдачу виз россиянам.
- Ранее правительство Болгарии приняло решение о временном закрытии консульства страны в российском городе Екатеринбург.
- В начале июля Болгария, согласно санкциям Европейского Союза, заморозила перевод из России в свое посольство, которое предназначалось для выплат зарплат дипломатов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.52
Покупка 39.52Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное