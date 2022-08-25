Об этом сообщает болгарская редакция Свободной Европы.

Апелляционный суд болгарского города Варна отказал в экстрадиции Алексея Алчина из-за возможного преследования его за политические взгляды.

Запрос на экстрадицию от России поступил после того, как Алчин выступил против вторжения РФ в Украину и сжег свой паспорт спустя несколько дней после полномасштабного нападения РФ на Украину.

Апелляционный суд Варны отменил решение районного суда города, ранее разрешившего экстрадицию гражданина России. Также суд отменил меру пресечения Алчину и его освободили из-под стражи, где он находился с начала августа. Решение окончательно и обжалованию не подлежит.

"Сегодня апелляционный суд Варны показал миру, что Болгария придерживается европейских принципов прав человека, свободы и права на жизнь", — сказал Алексей Алчин после освобождения из-под стражи. Он поздравил украинский народ и пожелал Украине победы в войне.

6 августа на фоне дипломатического скандала Болгария остановила выдачу виз россиянам.

Ранее правительство Болгарии приняло решение о временном закрытии консульства страны в российском городе Екатеринбург.

В начале июля Болгария, согласно санкциям Европейского Союза, заморозила перевод из России в свое посольство, которое предназначалось для выплат зарплат дипломатов.

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