Болгария объявила российского дипломата персоной нон-грата

Об этом сообщает БГНЕС.

Ноту вручили полномочному министру Филиппу Воскресенскому, являющемуся вторым лицом в посольстве России в Болгарии. Российский дипломат, первый секретарь, имеет 72 часа, чтобы покинуть территорию страны, — говорится в сообщении.

Ранее сегодня главный прокурор Иван Гешев сообщил министру иностранных дел Теодоре Генчовской о нерегулируемой разведке, возможно, в пользу Российской Федерации, осуществляемой лицом с дипломатическим иммунитетом.

Под наблюдением Специализированной прокуратуры совместно с Госнацбезопасностью проводятся следственные действия по начатым уголовным производствам по ст. 104 Уголовного кодекса. В ходе расследования установлено, что лицо, пользующееся дипломатическим иммунитетом и подозреваемое в возможном сборе сведений общегосударственного значения является аккредитованным "Первым секретарем" при Посольстве Российской Федерации, — излагает суть дела БГНЕС

Приведенное является нарушением ст. 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях, — пишет агентство.



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