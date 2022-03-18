Болгария объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов
По предложению компетентных органов Республики Болгария 10 российских дипломатов объявили персонами нон грата. Им дали 72 часа на выезд из страны
Об этом идет речь на сайте внешнеполитического ведомства страны.
Соответствующее решение было принято по согласованию с премьер-министром страны Кириллом Петковым в пятницу, 18 марта. Заместитель главы МИД Василий Георгиев проинформировал о решении российскую посла Элеонору Митрофанову. Российским дипломатам дан 72-часовой срок для выезда из страны.
По информации компетентных органов, указанные сотрудники посольства России осуществляли на территории Болгарии деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.
Добавим, что в начале марта Болгария уже выслала двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже.
- Напомним, дипломатическим и правительственным работникам России и Беларуси запретили вход в здания Европарламента.
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