Болгария объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов

Об этом идет речь на сайте внешнеполитического ведомства страны.



Соответствующее решение было принято по согласованию с премьер-министром страны Кириллом Петковым в пятницу, 18 марта. Заместитель главы МИД Василий Георгиев проинформировал о решении российскую посла Элеонору Митрофанову. Российским дипломатам дан 72-часовой срок для выезда из страны.

По информации компетентных органов, указанные сотрудники посольства России осуществляли на территории Болгарии деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

Добавим, что в начале марта Болгария уже выслала двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже.

Напомним, дипломатическим и правительственным работникам России и Беларуси запретили вход в здания Европарламента.

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