Болгария обвинила Венгрию и Сербию в финансировании "военной машины" Путина

Об этом сообщает Вloomberg .

Лидер Болгарии в пятницу, 27 октября, во время саммита Европейского Союза в Брюсселе обвинил Венгрию и Сербию в том, что они способствуют питанию "военной машины" Кремля, не отыскивая альтернативных источников поставок энергоресурсов в условиях эскалации спора вокруг налога на импорт газа.

Премьер-министр Николай Денков заявил, что его правительство не планирует отказываться от налога на российский газ, идущий транзитом через Болгарию, и что его целью является лишить контролируемого государством экспортера ПАО "Газпром" доходов, используемых для финансирования войны против Украины.

Венгрия назвала объявленный в этом месяце шаг "враждебным актом", а Сербия заявила, что налог грозит прекращением жизненно важных поставок топлива в регион.

"Было достаточно времени, чтобы искать альтернативы, чтобы увидеть, что эти доходы подпитывают военную машину Путина", – заявил Денков. - На самом деле это должно было произойти раньше".

Это противостояние демонстрирует, как вторжение российского президента Владимира Путина изменило энергоснабжение в регионе, где перебои повлекли за собой самый серьезный за последние десятилетия кризис стоимости жизни для потребителей. Газопровод "Газпрома" "Турецкий поток", пролегающий по дну Черного моря в Турцию и пересекающий Болгарию, обеспечивает ключевые поставки топлива и для нескольких меньших западнобалканских стран.

Денков, настаивавший на том, что регулирование соответствует правилам ЕС, заявил, что он открыт для переговоров как с Будапештом, так и с Белградом. В то же время, он обвинил правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Сербии Александара Вучича в том, что они вместо того, чтобы участвовать в переговорах, разжигают безосновательные опасения относительно повышения цен.

Болгария была одной из первых стран-членов ЕС, которая была отрезана от российских поставок после полномасштабного российского вторжения в Украину, что привело к ускорению реализации долгосрочных проектов по обеспечению импорта из Азербайджана и региональных терминалов сжиженного газа в Греции и Турции.