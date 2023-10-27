Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Болгария обвинила Венгрию и Сербию в финансировании "военной машины" Путина

Болгария обвинила Венгрию и Сербию в финансировании "военной машины" Путина

27 октября, 2023 пятница
22:12
Мир

Болгарский лидер обвинил Венгрию и Сербию в том, что они не ищут альтернативных источников поставок энергоресурсов, финансируя войну России в Украине

Об этом сообщает Вloomberg .

Лидер Болгарии в пятницу, 27 октября, во время саммита Европейского Союза в Брюсселе обвинил Венгрию и Сербию в том, что они способствуют питанию "военной машины" Кремля, не отыскивая альтернативных источников поставок энергоресурсов в условиях эскалации спора вокруг налога на импорт газа.

Премьер-министр Николай Денков заявил, что его правительство не планирует отказываться от налога на российский газ, идущий транзитом через Болгарию, и что его целью является лишить контролируемого государством экспортера ПАО "Газпром" доходов, используемых для финансирования войны против Украины.

Венгрия назвала объявленный в этом месяце шаг "враждебным актом", а Сербия заявила, что налог грозит прекращением жизненно важных поставок топлива в регион.

"Было достаточно времени, чтобы искать альтернативы, чтобы увидеть, что эти доходы подпитывают военную машину Путина", – заявил Денков. - На самом деле это должно было произойти раньше".

Это противостояние демонстрирует, как вторжение российского президента Владимира Путина изменило энергоснабжение в регионе, где перебои повлекли за собой самый серьезный за последние десятилетия кризис стоимости жизни для потребителей. Газопровод "Газпрома" "Турецкий поток", пролегающий по дну Черного моря в Турцию и пересекающий Болгарию, обеспечивает ключевые поставки топлива и для нескольких меньших западнобалканских стран.

Денков, настаивавший на том, что регулирование соответствует правилам ЕС, заявил, что он открыт для переговоров как с Будапештом, так и с Белградом. В то же время, он обвинил правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Сербии Александара Вучича в том, что они вместо того, чтобы участвовать в переговорах, разжигают безосновательные опасения относительно повышения цен.

Болгария была одной из первых стран-членов ЕС, которая была отрезана от российских поставок после полномасштабного российского вторжения в Украину, что привело к ускорению реализации долгосрочных проектов по обеспечению импорта из Азербайджана и региональных терминалов сжиженного газа в Греции и Турции.

  • Российские власти готовят рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ для населения, чтобы наполнить бюджет "Газпрома", потерявший три четверти выручки на ключевом, европейском, рынке. Отмечается, что оптовые тарифы на газ для населения с июля 2024 года возрастут на 11,2%, а с июля 2025 года – еще на 8,2%, говорится в прогнозе социально-экономического развития страны, опубликованном Минэкономики РФ.

  • В частности, ранее сообщалось, что Российский "Газпром" увеличит поставку газа в Венгрию и предоставит Китаю 600 млн кубометров газа в течение предстоящей зимы.

Россия
газ
Болгария
Сербия
Венгрия
Война с Россией
Читайте также:
Артем Бондаренко та Ілкай Гюндоган (праворуч), Барселона - Шахтар
26 октября, 2023 четверг
Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Шахтера" после поражения "Барселоне"
поліція ілюстративне
27 октября, 2023 пятница
У жены и тещи замглавы Нацполиции Тишлека есть российские паспорта, - Bihus.info
россійська ракета Х-101
27 октября, 2023 пятница
В Defense Express объяснили, почему РФ прекратила использование дальнобойной авиации и применение ракет Х-101 для атак по Украине
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.31
    Покупка 37.31
    Продажа 38
  • EUR
    Покупка 39.47
    Продажа 40.51
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
28 октября
02:24
Ночная атака РФ на Украину: в Днепре слышны звуки взрывов
02:20
Кислица в ООН выразил убеждение, что "влечение справедливости" догонит Россию
01:52
Незаконно осужденный заместитель председателя Меджлиса Джеляла этапируют в Сибирь
01:02
Три страны призвали к быстрому прогрессу в нормализации отношений между Сербией и Косово
00:56
Пентагон
Сдерживание противников и уверенность партнерам: США будут разрабатывать новый тип ядерной бомбы
00:50
Эксклюзив
Под больницей в Газе ХАМАС построил подземный город: вицеспикер Кнессета о начале сухопутной операции Израиля
00:39
"Смерть" Путина – это предвыборная технология, - Данилов
00:29
Генасамблея ООН
Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАСом
00:08
НАТО должна быть готова к угрозе от России, - минобороны Германии
2023, пятница
27 октября
23:59
Эксклюзив
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон был в состоянии дипломатического шпагата: политолог о визите лидера Франции в Израиль и Палестину
23:56
Дебютный ассист Малиновского принес "Дженоа" победу над "Салернитаной"
23:46
Неформально в Конгрессе говорят о возможности участия армии США в новых конфликтах, – член комитета ВР по нацбезопасности
23:25
Эксклюзив
Климкин объяснил, почему Кремль публично принимает представителей ХАМАС
23:00
Эрдоган призвал турок выходить на митинг солидарности с Палестиной
22:58
Ежедневно в Сумской области 100 украинцев въезжают из РФ, - Госпогранслужба
22:46
Эксклюзив
Владимир Огрызко
После ответа Израиля ХАМАСа, Запад должен изменить позицию по ударам Украины по территории РФ, - Огрызко
22:45
Байден встретился с главой МИД Китая
22:09
Вредят боеготовности и подрывают дисциплину: в армии Южной Кореи запретили однополые отношения
21:59
Клуб Бундеслиги расторг контракт с футболистом, поддержавшим Палестину, - СМИ
21:55
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ отрабатывают новую военную стратегию на следующий год: это предпосылка для активных наступательных действий. Военные итоги недели
21:39
В порты Большой Одессы по временному коридору под загрузку зашли 11 судов, - Кубраков
21:31
Обновлено
ЦАХАЛ заявил о начале сухопутной операции в Газе
21:30
Обновлено
Олег Царёв
В Ялте стреляли в коллаборанта Царева, СМИ пишут об операции СБУ
21:09
Зеленский провел военный кабинет: обсудили ситуацию по основным направлениям фронта, среди них Авдеевка и Марьинка
20:39
Обновлено
Россияне ударили по центру Херсона: по меньшей мере 7 раненых
20:13
Матеуш Моравецкий
Моравецкий: партия власти надеется получить мандат на формирование правительства
20:06
На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию детей из трех громад
20:04
Датчик слежения, найденный в кортеже Дуды, могли установить спецслужбы РФ, - СМИ
20:03
OPINION
Без участия представителей власти "спецоперации" мародеров были бы невозможны
20:03
Обзор
Украинский след "Королевы Боудики": что посмотреть на выходных
19:50
Наземная операция в Газе будет продолжительной: министр обороны Израиля объяснил почему
19:45
РФ подготовила информационную атаку против министра обороны Умерова, - ГУР
19:28
Усик прилетел в Саудовскую Аравию. Здесь пройдет бой Фьюри – Нганну
19:28
Правительство увеличило зарплату работникам "Армии восстановления" в 1,5 раза
19:22
Эксклюзив
Мишель заявил, что Украина обязательно получит 50 млрд евро от ЕС, – корреспондентка Еспресо
19:10
Инфографика
ПВО сбила 3 российские ракеты Х-59 над Николаевщиной
19:00
Обзор
Победные новости 611-го дня войны: в оккупированном Севастополе взорвался противоминный российский катер, а словенская фирма тайно поставляет в Украину беспилотники для наблюдения
18:56
Около 600 жителей области находятся в плену РФ, - Запорожская ОВА
18:49
OPINION
"Нам нужно создать Министерство Любви украинцев к украинцам", - Николай Княжицкий
18:49
Партизаны нашли российскую систему ПВО неподалеку Симферополя
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV