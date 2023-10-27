Болгария обвинила Венгрию и Сербию в финансировании "военной машины" Путина
Болгарский лидер обвинил Венгрию и Сербию в том, что они не ищут альтернативных источников поставок энергоресурсов, финансируя войну России в Украине
Об этом сообщает Вloomberg .
Лидер Болгарии в пятницу, 27 октября, во время саммита Европейского Союза в Брюсселе обвинил Венгрию и Сербию в том, что они способствуют питанию "военной машины" Кремля, не отыскивая альтернативных источников поставок энергоресурсов в условиях эскалации спора вокруг налога на импорт газа.
Премьер-министр Николай Денков заявил, что его правительство не планирует отказываться от налога на российский газ, идущий транзитом через Болгарию, и что его целью является лишить контролируемого государством экспортера ПАО "Газпром" доходов, используемых для финансирования войны против Украины.
Венгрия назвала объявленный в этом месяце шаг "враждебным актом", а Сербия заявила, что налог грозит прекращением жизненно важных поставок топлива в регион.
"Было достаточно времени, чтобы искать альтернативы, чтобы увидеть, что эти доходы подпитывают военную машину Путина", – заявил Денков. - На самом деле это должно было произойти раньше".
Это противостояние демонстрирует, как вторжение российского президента Владимира Путина изменило энергоснабжение в регионе, где перебои повлекли за собой самый серьезный за последние десятилетия кризис стоимости жизни для потребителей. Газопровод "Газпрома" "Турецкий поток", пролегающий по дну Черного моря в Турцию и пересекающий Болгарию, обеспечивает ключевые поставки топлива и для нескольких меньших западнобалканских стран.
Денков, настаивавший на том, что регулирование соответствует правилам ЕС, заявил, что он открыт для переговоров как с Будапештом, так и с Белградом. В то же время, он обвинил правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Сербии Александара Вучича в том, что они вместо того, чтобы участвовать в переговорах, разжигают безосновательные опасения относительно повышения цен.
Болгария была одной из первых стран-членов ЕС, которая была отрезана от российских поставок после полномасштабного российского вторжения в Украину, что привело к ускорению реализации долгосрочных проектов по обеспечению импорта из Азербайджана и региональных терминалов сжиженного газа в Греции и Турции.
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Российские власти готовят рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ для населения, чтобы наполнить бюджет "Газпрома", потерявший три четверти выручки на ключевом, европейском, рынке. Отмечается, что оптовые тарифы на газ для населения с июля 2024 года возрастут на 11,2%, а с июля 2025 года – еще на 8,2%, говорится в прогнозе социально-экономического развития страны, опубликованном Минэкономики РФ.
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В частности, ранее сообщалось, что Российский "Газпром" увеличит поставку газа в Венгрию и предоставит Китаю 600 млн кубометров газа в течение предстоящей зимы.
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