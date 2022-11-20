Болгария обвинила пятерых человек в причастности к взрывам в Стамбуле

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева.

Сообщается, что на этой неделе спецназовцы болгарской полиции задержали трех мужчин молдовского происхождения и мужчину и женщину сирийско-курдского происхождения. Это произошло после расследования, проведенного Болгарией в тесном сотрудничестве с прокуратурой Турции.

"Пяти лицам предъявлены обвинения, которые делятся на две группы: в поддержке терактов в другой стране и торговле людьми", - сказал Гешев, добавив, что в основном они занимались контрабандой и торговлей людьми через Турцию.

Позже, в субботу, на закрытом заседании болгарский суд решил, что четверых мужчин могут оставить за решеткой по обвинению в торговле людьми. Объясняется это недостаточным количеством доказательств причастности к террористической деятельности.

Прокуратура не просила суд оставить под стражей женщину, ведь у нее проблемы со здоровьем.

В Кишиневе МИД Молдовы подтвердил задержание трех граждан.

"Наша страна решительно осуждает любые террористические акты, включая стамбульские", – заявил спикер министерства Даниэль Вода.

Генеральный прокурор Болгарии добавил, что Турция уже обратилась с просьбой об экстрадиции некоторых подозреваемых в причастности к взрыву.

Напомним, 13 ноября в Стамбуле раздался взрыв: в результате шесть человек погибли, а более 80 - получили ранения. Днем позже стало известно, что предполагаемого виновника теракта задержали вместе с еще 21 подозреваемым.

18 ноября появилась информация, что турецкий суд постановил заключить под стражу 17 человек, их обвиняют в покушениях на единство государства, умышленных убийствах и покушениях на убийство.

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