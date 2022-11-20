Болгария обвинила пятерых человек в причастности к взрывам в Стамбуле
Прокуратура Болгарии предъявила обвинение пяти людям в поддержке актов терроризма, что связано со взрывом в центре Стамбула 13 ноября 2022 года
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева.
Сообщается, что на этой неделе спецназовцы болгарской полиции задержали трех мужчин молдовского происхождения и мужчину и женщину сирийско-курдского происхождения. Это произошло после расследования, проведенного Болгарией в тесном сотрудничестве с прокуратурой Турции.
"Пяти лицам предъявлены обвинения, которые делятся на две группы: в поддержке терактов в другой стране и торговле людьми", - сказал Гешев, добавив, что в основном они занимались контрабандой и торговлей людьми через Турцию.
Позже, в субботу, на закрытом заседании болгарский суд решил, что четверых мужчин могут оставить за решеткой по обвинению в торговле людьми. Объясняется это недостаточным количеством доказательств причастности к террористической деятельности.
Прокуратура не просила суд оставить под стражей женщину, ведь у нее проблемы со здоровьем.
В Кишиневе МИД Молдовы подтвердил задержание трех граждан.
"Наша страна решительно осуждает любые террористические акты, включая стамбульские", – заявил спикер министерства Даниэль Вода.
Генеральный прокурор Болгарии добавил, что Турция уже обратилась с просьбой об экстрадиции некоторых подозреваемых в причастности к взрыву.
- Напомним, 13 ноября в Стамбуле раздался взрыв: в результате шесть человек погибли, а более 80 - получили ранения. Днем позже стало известно, что предполагаемого виновника теракта задержали вместе с еще 21 подозреваемым.
- 18 ноября появилась информация, что турецкий суд постановил заключить под стражу 17 человек, их обвиняют в покушениях на единство государства, умышленных убийствах и покушениях на убийство.
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