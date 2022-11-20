Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Болгария обвинила пятерых человек в причастности к взрывам в Стамбуле

Болгария обвинила пятерых человек в причастности к взрывам в Стамбуле

20 ноября, 2022 воскресенье
17:00
Мир

Прокуратура Болгарии предъявила обвинение пяти людям в поддержке актов терроризма, что связано со взрывом в центре Стамбула 13 ноября 2022 года

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева.

Сообщается, что на этой неделе спецназовцы болгарской полиции задержали трех мужчин молдовского происхождения и мужчину и женщину сирийско-курдского происхождения. Это произошло после расследования, проведенного Болгарией в тесном сотрудничестве с прокуратурой Турции.

"Пяти лицам предъявлены обвинения, которые делятся на две группы: в поддержке терактов в другой стране и торговле людьми", - сказал Гешев, добавив, что в основном они занимались контрабандой и торговлей людьми через Турцию.

Позже, в субботу, на закрытом заседании болгарский суд решил, что четверых мужчин могут оставить за решеткой по обвинению в торговле людьми. Объясняется это недостаточным количеством доказательств причастности к террористической деятельности.

Прокуратура не просила суд оставить под стражей женщину, ведь у нее проблемы со здоровьем.

В Кишиневе МИД Молдовы подтвердил задержание трех граждан.

"Наша страна решительно осуждает любые террористические акты, включая стамбульские", – заявил спикер министерства Даниэль Вода.

Генеральный прокурор Болгарии добавил, что Турция уже обратилась с просьбой об экстрадиции некоторых подозреваемых в причастности к взрыву.

  • Напомним, 13 ноября в Стамбуле раздался взрыв: в результате шесть человек погибли, а более 80 - получили ранения. Днем позже стало известно, что предполагаемого виновника теракта задержали вместе с еще 21 подозреваемым.
  • 18 ноября появилась информация, что турецкий суд постановил заключить под стражу 17 человек, их обвиняют в покушениях на единство государства, умышленных убийствах и покушениях на убийство.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Молдова
Турция
Читайте также:
Джозеф Байден
17 ноября, 2022 четверг
Байден отрицает заявление Зеленского о происхождении упавшей ракеты в Польше
Дональд Трамп
19 ноября, 2022 суббота
Республиканцы уже точно никогда не выдвинут Трампа в президенты, - Пионтковский
Путін
19 ноября, 2022 суббота
В Кремле понимают, что 5-я статья НАТО будет крушением как для России, так и для всего мира, - дипломат Брайза
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.82
    Покупка 39.82
    Продажа 40.5
  • EUR
    Покупка 40.1
    Продажа 41.21
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
20 ноября
18:03
OPINION
Украинская Реконкиста
18:00
В Катаре стартовал чемпионат мира по футболу
17:54
За время войны 5 млн украинцев потеряли работу, 7 млн уехали из страны, – Минэкономики
17:27
Интервью
Россия может готовить следующие провокации в странах НАТО – дипломат Брайза
17:20
Полномасштабное российское вторжение может вызвать ядерную гонку вооружений, - глава Пентагона
17:16
С двигателем от "Мотор Сич": производитель "байрактаров" испытывает беспилотник для воздушного боя
17:13
Эксклюзив
Приезд Саакашвили в Грузию был спецоперацией РФ, – политолог Васадзе
17:03
В рамках "зерновой инициативы" за два дня из Одессы отправили 342 тыс. тонн агропродукции
16:37
Фото, на котором Роналду и Месси играют в шахматы, за сутки стало самым популярным в истории Instagram
16:34
В Средиземном море уже больше российских военных кораблей, чем в Черном – ВМС
16:33
Впервые в истории в Украину прибыл министр обороны Новой Зеландии
16:31
Форум для диалога между Германией и РФ, основанный Путиным и Шредером, планируют закрыть
16:09
Полтысячи предателей из Херсонской и Запорожской областей расселили в пансионатах Севастополя
16:03
OPINION
США и Китай слаженно играют в игру "Россия – третий лишний"
15:51
Обновлено
УПЛ: "Металлист 1925" обыграл "Кривбасс", результаты других матчей 14-го тура
15:46
В центре Москвы горит склад площадью около 2 тыс. м
15:45
ЧМ-2022: Букмекеры назвали пятерку главных фаворитов чемпионата мира
15:44
Укрэнерго не отключает дома, улицы или города: в госкомпании предупредили о фейковом телеграм-канале
15:41
В России заявили, что резолюция ООН о репарациях для Украины "не имеет юридической силы"
15:13
В Житомире неизвестные сообщили о минировании ТРЦ, людей эвакуировали
14:58
Россияне 12 раз попали по Запорожской АЭС
14:57
Три четверти россиян поддерживают войну против Украины, – Скибицкий
14:55
Российские войска нанесли удары по 10 населенным пунктам Донбасса: среди пострадавших один ребенок
14:39
ЧМ-2022: Сборная Бельгии потеряла лидера перед стартом чемпионата мира
14:28
Российские спецслужбы планируют теракт на Белорусской АЭС, чтобы обвинить Украину и НАТО, – ГУР
14:02
OPINION
И Петлюра, и Деникин способствовали тому, что Украина вошла в СССР как отдельная республика
13:59
Медведев утверждает, что в Киеве "всегда думали и разговаривали по-русски"
13:57
Оккупанты готовят новую волну зачисток среди населения Мариуполя, – Андрющенко
13:57
Эксклюзив
РФ начала делать из Мариуполя военный логистический хаб, - Андрющенко
13:52
ракета ATACMS
В Офисе президента рассказали, каких видов вооружения не хватает Украине для победы над РФ
13:39
Украинцев просят не рассказывать о работе ПВО: враг пытается вычислить позиции
13:32
ЧМ-2022: Тренер сборной Франции сделал неожиданный шаг после травмы Бензема
13:20
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
США должны сказать РФ, что при необходимости предоставят Украине F-16, ATACMS и Abrams, чтобы обеспечить поражение Кремля на поле боя, - дипломат Брайза
13:19
Саакашвили суд
Пенитенциарная служба Грузии отрицает, что Саакашвили отравили
13:00
Украина получила от Франции зенитные системы Crotale для защиты неба, - министр Лекорню
12:48
За неделю из захваченных частей Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей россияне выпустили всего 840 человек
12:24
Мегаватт за два часа. Украина тестирует возможность энергоснабжения из Словакии
12:24
По центру Авдеевки попали "Градами": российские военные продолжают обстреливать Донетчину
12:05
OPINION
ОПЖЗ – это не просто пророссийская партия, это пропутинская политическая сила
12:02
Экс-форвард "Динамо" в 31 год объявил о завершении карьеры
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV