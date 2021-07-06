Болгария не успевает использовать вакцины от коронавируса: планируют передать другим странам
Временный премьер-министр Болгарии Стефан Янев анонсировал передачу другим странам вакцин против коронавируса, у которых заканчивается срок годности
Об этом сообщает Euractiv .
Болгария получила 4,8 млн доз вакцин, зато было использовано лишь 1,8 млн доз.
Известно, что каждый день в стране используют 12-13 тысяч доз, 15% населения закончило вакцинацию.
По словам Янева, вакцинация в Болгарии не является обязательной.
Правительство также рассматривает стимулирования граждан прививаться через предоставление иммунизированным лицам денег в виде ваучеров.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в июле в странах ЕС вакцинируют против COVID-19 70% взрослого населения .
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