Болгария не причастна к удару по Крымскому мосту, - генпрокурор Гешев

Об этом он написал в twitter.

Гешев заявил, что это "очередная гибридная атака на европейское сообщество"

"Коллеги из Софийской городской прокуратуры установили, что Болгария не имеет отношения к взрыву Крымского моста. Это очередная российская гибридная атака на европейское сообщество", - пишет он.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар.

9 октября президент РФ Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста.

Федеральная служба безопасности РФ обвинила в взрыве на Крымском мосту Главное управление разведки минобороны Украины и объявила, что якобы задержала восьмерых подозреваемых. ФСБ утверждает, что в начале августа взрывчатку отправили из Одессы в Болгарию, оттуда — в Армению, Грузию, а затем в Россию, откуда она попала в оккупированный Крым.

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