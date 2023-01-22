Болгария не причастна к удару по Крымскому мосту, - генпрокурор Гешев
Генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев опроверг обвинения России в причастности страны к удару по Крымскому мосту
Об этом он написал в twitter.
Гешев заявил, что это "очередная гибридная атака на европейское сообщество"
"Коллеги из Софийской городской прокуратуры установили, что Болгария не имеет отношения к взрыву Крымского моста. Это очередная российская гибридная атака на европейское сообщество", - пишет он.
- 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар.
- 9 октября президент РФ Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста.
- Федеральная служба безопасности РФ обвинила в взрыве на Крымском мосту Главное управление разведки минобороны Украины и объявила, что якобы задержала восьмерых подозреваемых. ФСБ утверждает, что в начале августа взрывчатку отправили из Одессы в Болгарию, оттуда — в Армению, Грузию, а затем в Россию, откуда она попала в оккупированный Крым.
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