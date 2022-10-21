Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Болгарии Костадин Коджабашев, передает издание BTA .

Стало известно, что он отметил, что его министерство находится в постоянном контакте с сотрудниками болгарской дипмиссии, возобновившей работу 12 сентября.

Кроме этого Коджабашев также сообщил, что сотрудники готовы продолжить работу на месте, имея планы эвакуации в случае любой эскалации.

По его словам, в посольстве созданы все необходимые условия для нормального пребывания около недели для всего коллектива из шести человек. Каски, бронежилеты и противогазы также есть в наличии.

Болгария решительно осуждает военную эскалацию России в Украине, в том числе массированные авиаудары в течение последних двух недель по украинским городам, повлекшим человеческие жертвы и почти непоправимый ущерб гражданской инфраструктуре, заявил Коджабашев.

17 октября стало известно, что новый парламент Болгарии готовится предоставить Украине оружие.

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