Болгария не планирует эвакуировать посольство из Киева, - замминистра
Эвакуация сотрудников посольства Болгарии в Киеве не планируется, несмотря на ситуацию в Украине
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Болгарии Костадин Коджабашев, передает издание BTA .
Стало известно, что он отметил, что его министерство находится в постоянном контакте с сотрудниками болгарской дипмиссии, возобновившей работу 12 сентября.
Кроме этого Коджабашев также сообщил, что сотрудники готовы продолжить работу на месте, имея планы эвакуации в случае любой эскалации.
По его словам, в посольстве созданы все необходимые условия для нормального пребывания около недели для всего коллектива из шести человек. Каски, бронежилеты и противогазы также есть в наличии.
Болгария решительно осуждает военную эскалацию России в Украине, в том числе массированные авиаудары в течение последних двух недель по украинским городам, повлекшим человеческие жертвы и почти непоправимый ущерб гражданской инфраструктуре, заявил Коджабашев.
- 17 октября стало известно, что новый парламент Болгарии готовится предоставить Украине оружие.
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