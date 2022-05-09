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Болгария назвала условие, при котором поддержит эмбарго ЕС на российскую нефть

9 мая, 2022 понедельник
12:59
Экономика

Болгария отказалась поддерживать введение эмбарго на российскую нефть, если не получит исключений для дальнейшей поставки сырья

Об этом сообщает euractiv.com .

По словам премьер-министра Болгарии Ассена Васильева, страна не поддержит запрет Евросоюза на поставку российской нефти, если для Софии не будут сделаны исключения.

"Наша позиция очень ясна. Если будет исключение для некоторых стран, мы также хотим получить его. Если нет, мы не поддержим санкции. Но я не ожидаю, что до этого дойдет, исходя из текущих переговоров", - сказал Васильев.

Венгрия, Словакия и Чехия, не имеющие выхода к морю, требуют, чтобы шестым пакетом санкций ЕС для них были предусмотрены исключения и они продолжили получать нефть по трубопроводам.

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эмбарго
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