Болгария назвала условие, при котором поддержит эмбарго ЕС на российскую нефть

Об этом сообщает euractiv.com .

По словам премьер-министра Болгарии Ассена Васильева, страна не поддержит запрет Евросоюза на поставку российской нефти, если для Софии не будут сделаны исключения.

"Наша позиция очень ясна. Если будет исключение для некоторых стран, мы также хотим получить его. Если нет, мы не поддержим санкции. Но я не ожидаю, что до этого дойдет, исходя из текущих переговоров", - сказал Васильев.

Венгрия, Словакия и Чехия, не имеющие выхода к морю, требуют, чтобы шестым пакетом санкций ЕС для них были предусмотрены исключения и они продолжили получать нефть по трубопроводам.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что шестым пакетом санкций Евросоюза предусмотрено эмбарго на российскую нефть .

4 мая стало известно, что Венгрия поддержит эмбарго Евросоюза на российскую нефть, если ей разрешат в дальнейшем получать сырье из РФ по трубопроводу.

6 мая главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что на этой неделе состоится встреча министров иностранных дел Европейского Союза, если не будет договоренности по нефтяному эмбарго против России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb