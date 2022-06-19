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Болгария начала получать газ из Азербайджана взамен российскому, - СМИ

19 июня, 2022 воскресенье
16:56
Мир

В Болгарию прибыла первая партия азербайджанского газа через трубопровод Греция-Болгария (IGB)

Об этом сообщает BNR.

Отмечается, что поставки газа до конца июня будут проводиться в тестовом режиме. А уже с начала июля азербайджанский газ полностью сменит российский.

Для этого трубопровод Греция-Болгария (IGB) соединят с Трансадриатическим газопроводом, греческой Национальной газовой системой, а в будущем – также и с LNG-терминалом в греческом городе Александруполис.

Начальная мощность газопровода составляет 3 млрд кубометров в год с потенциалом расширения до 5 млрд кубометров.

Поставки азербайджанского газа стали особенно важны после отказа РФ поставлять свой газ в Болгарию. Известно, что Болгария и Польша были первыми двумя странами ЕС, в которые "Газпром" прекратил поставки газа 27 апреля после того, как они отказались платить в рублях.

  • 19 июня министра по делам экономики и защиты климата Роберт Габек заявил, что Германия ввела дополнительные меры экономии использования голубого топлива из-за сокращения поставок российского газа. В частности, сокращено использование газа в промышленности и для производства электроэнергии, а заполнение хранилищ придется ускорить.

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