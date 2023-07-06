Болгария может продать Украине два российских ядерных реактора: их установят на Хмельницкой АЭС, - WSJ
Украина близка к заключению соглашения с Болгарией о покупке двух ядерных реакторов российского производства и другого критически важного энергетического оборудования
Об этом утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.
Отмечается, что в соответствии с соглашением, о котором еще продолжаются переговоры, болгарская государственная энергетическая компания NEK продаст украинской атомной госкомпании "Энергоатом" оборудование с недостроенной АЭС "Белене" минимум за 600 млн евро.
По информации издания, поскольку Украине будет трудно позволить себе такую сумму, один из вариантов, обсуждаемый между болгарскими и американскими официальными лицами, состоит в том, что США внесут свой вклад в виде помощи Украине.
Сообщается, что рассматривается и другой вариант расчета, когда Болгария получит миноритарную долю в украинской Хмельницкой АЭС, где будет установлено оборудование.
Болгарский парламент 6 июля принял решение, обязывающее правительство провести переговоры с Киевом о продаже реакторов. Со ссылкой на неназванных должностных лиц WSJ утверждает, что готовившееся в течение нескольких недель соглашение держалось в тайне, чтобы предотвратить попытки пророссийских политиков в Болгарии его заблокировать.
Работы на АЭС "Белене" останавливались и перезапускались несколько раз с 1980-х годов. Западные правительства критиковали проект из-за его технического и коммерческого несовершенства в связи с зависимостью от поставок российского топлива. На ней установлены гигаваттные водно-водные реакторы ВВЭР-1000. Точно такие реакторы установлены на двух энергоблоках Хмельницкой АЭС, введенные в эксплуатацию.
- Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 июля, прибыл с визитом в Болгарию. В ходе его визита стороны подписали декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины и сотрудничестве в сфере энергетики. Также парламент Болгарии проголосовал за членство Украины в НАТО и за поддержку украинской Формулы мира.
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