Об этом утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что в соответствии с соглашением, о котором еще продолжаются переговоры, болгарская государственная энергетическая компания NEK продаст украинской атомной госкомпании "Энергоатом" оборудование с недостроенной АЭС "Белене" минимум за 600 млн евро.

По информации издания, поскольку Украине будет трудно позволить себе такую сумму, один из вариантов, обсуждаемый между болгарскими и американскими официальными лицами, состоит в том, что США внесут свой вклад в виде помощи Украине.

Сообщается, что рассматривается и другой вариант расчета, когда Болгария получит миноритарную долю в украинской Хмельницкой АЭС, где будет установлено оборудование.

Болгарский парламент 6 июля принял решение, обязывающее правительство провести переговоры с Киевом о продаже реакторов. Со ссылкой на неназванных должностных лиц WSJ утверждает, что готовившееся в течение нескольких недель соглашение держалось в тайне, чтобы предотвратить попытки пророссийских политиков в Болгарии его заблокировать.

Работы на АЭС "Белене" останавливались и перезапускались несколько раз с 1980-х годов. Западные правительства критиковали проект из-за его технического и коммерческого несовершенства в связи с зависимостью от поставок российского топлива. На ней установлены гигаваттные водно-водные реакторы ВВЭР-1000. Точно такие реакторы установлены на двух энергоблоках Хмельницкой АЭС, введенные в эксплуатацию.