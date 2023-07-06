Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Болгария может продать Украине два российских ядерных реактора: их установят на Хмельницкой АЭС, - WSJ

Болгария может продать Украине два российских ядерных реактора: их установят на Хмельницкой АЭС, - WSJ

6 июля, 2023 четверг
19:18
Экономика Хмельницкая АЭС

Украина близка к заключению соглашения с Болгарией о покупке двух ядерных реакторов российского производства и другого критически важного энергетического оборудования

Об этом утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что в соответствии с соглашением, о котором еще продолжаются переговоры, болгарская государственная энергетическая компания NEK продаст украинской атомной госкомпании "Энергоатом" оборудование с недостроенной АЭС "Белене" минимум за 600 млн евро.

По информации издания, поскольку Украине будет трудно позволить себе такую сумму, один из вариантов, обсуждаемый между болгарскими и американскими официальными лицами, состоит в том, что США внесут свой вклад в виде помощи Украине.

Сообщается, что рассматривается и другой вариант расчета, когда Болгария получит миноритарную долю в украинской Хмельницкой АЭС, где будет установлено оборудование.

Болгарский парламент 6 июля принял решение, обязывающее правительство провести переговоры с Киевом о продаже реакторов. Со ссылкой на неназванных должностных лиц WSJ утверждает, что готовившееся в течение нескольких недель соглашение держалось в тайне, чтобы предотвратить попытки пророссийских политиков в Болгарии его заблокировать.

Работы на АЭС "Белене" останавливались и перезапускались несколько раз с 1980-х годов. Западные правительства критиковали проект из-за его технического и коммерческого несовершенства в связи с зависимостью от поставок российского топлива. На ней установлены гигаваттные водно-водные реакторы ВВЭР-1000. Точно такие реакторы установлены на двух энергоблоках Хмельницкой АЭС, введенные в эксплуатацию.

  • Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 июля, прибыл с визитом в Болгарию. В ходе его визита стороны подписали декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины и сотрудничестве в сфере энергетики. Также парламент Болгарии проголосовал за членство Украины в НАТО и за поддержку украинской Формулы мира.
Украина
ядерная программа
Читайте также:
Окупанти на ЗАЕС
5 июля, 2023 среда
В Никопольской РВА сообщили, что радиационный фон на ЗАЭС – в норме
мобілізація на росії, чмобіки
5 июля, 2023 среда
На трех белорусских полигонах ликвидировали лагеря российских призывников – спутниковые снимки
6 июля, 2023 четверг
"Черное зерно": в Украине расследуют деятельность сотен компаний, продававших продукцию на миллионы евро в ЕС
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.69
    Покупка 36.69
    Продажа 37.39
  • EUR
    Покупка 40.19
    Продажа 41.12
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
6 июля
20:28
Оккупанты оборудовали базу отдыха на Херсонщине под комендатуру: там допрашивают и пытают патриотов Украины, – Генштаб
20:11
паспорт
Украинцы до 1 августа при необходимости должны вклеить фото в паспорт. Подробности
20:03
OPINION
Дом
19:57
После Болгарии Зеленский посетит Чехию
19:41
Финляндия ужесточила ограничения на въезд для россиян
19:37
Столтенберг готовит встречу с Эрдоганом и Кристерссоном по вступлению Швеции в НАТО
19:32
Эксклюзив
Россияне обстреляли волонтерский пункт в Авдеевке во время разгрузки гумпомощи, - Барабаш
19:17
Обновлено
Если оккупанты не переведут 5-й энергоблок ЗАЭС в состояние холодной остановки, может произойти выброс радиации, - Энергоатом
19:15
Порошенко о членстве Украины в ЕС: главную работу делают наши воины, а мы должны выполнить остальные задачи
19:06
Обновлено
Избежали трагедии в последний момент. Во Львове журналист "Главкома" с семьей чудом спасся во время ракетного удара РФ
19:06
Обновлено
Ночная атака на Украину: во Львове поврежден многоквартирный дом, 5 человек погибли
18:55
Вышел трейлер фильма "Боб Марли - одна любовь"
18:53
Обновлено
Зеленский в Болгарии заручился поддержкой вступления Украины в НАТО, Формулы мира и энергетики
18:35
Джошуа объявил о реванше с принципиальным соперником
18:27
Военный впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар в ночь вторжения
18:11
В Украине открыли первые автошколы для людей с инвалидностью
18:02
Посол Грузии покинул Киев по требованию МИД Украины
18:00
OPINION
Чтобы быть в НАТО, нужно стать взрослыми
17:40
Луиш Каштру
Команду Роналду возглавил бывший тренер "Шахтера"
17:38
Смартфон
В сервисе "Киев Цифровой" добавили функцию оплаты коммунальных услуг
17:32
Лавров провел с экс-чиновниками США тайные переговоры об условиях прекращения войны в Украине, - NBC
17:27
В Китай прибыла министр финансов США
17:22
В Германии у россиян конфискуют автомобили с номерами РФ
17:17
Россияне обстреляли Донетчину: погибла женщина, четыре человека ранены
17:07
НАТО
На саммите НАТО, вероятно, будет озвучена компромиссная позиция относительно членства Украины, – Киевский форум безопасности
16:43
Великобритания определилась с кандидатурой нового посла в Украине
16:37
форма для ЗСУ
Впервые от полномасштабного вторжения войдем в зиму со своевременно отшитой формой для ВСУ, - Яровая
16:34
Эксклюзив
Снаряды, ремонт техники и МиГ-29: эксперт Defense Express Киричевский рассказал, чем Болгария может помочь Украине
16:32
"Следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая": для Одесчины закупают генераторы и солнечные панели
16:27
ОПУ
В Украине борьба с коррупцией имеет признаки вендетты против реформаторов правительства Порошенко, - Newsweek
16:21
Обновлено
РФ била утром по Херсонщине: 6 человек пострадали
16:13
Украина вернула домой двух депортированных Россией детей
16:13
Эксклюзив
ВСУ заняли стратегически важные высоты в Клещиевке вблизи Бахмута, - военнослужащий Бабичев
16:04
OPINION
Россия мечтает восстановиться как империя. Царская или советская?
16:02
Обновлено
Украина вернула из плена 45 человек, среди них защитники Мариуполя и Азовстали
16:01
Зеленский в Турции встретится с Эрдоганом, – Bloomberg
16:01
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:54
В Беларусь уже могли перекинуть около 200 вагнеровцев, - Гаюн
15:37
Истребители РФ в Сирии преследовали американские беспилотники, которые выполняли миссию против ИГИЛ
15:35
Эксклюзив
Судьбу Пригожина будет решать лично Путин, - военный эксперт Ступак
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV