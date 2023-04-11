Болгария может передать Украине МиГ-29, при условии более быстрого получения F-16

Об этом сообщает агентство EFE, пишет Интерфакс-Украина.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что бесплатно передавать истребители Киеву не собираются.

EFE отмечает, что в настоящее время Болгария имеет 16 истребителей МиГ-29, причем из них только шесть в рабочем состоянии. Из-за санкций Евросоюза против России Болгария больше не может получать техническую помощь от российской стороны.

Сначала о контактах Болгарии с партнерами по поводу возможной передачи самолетов Украине сообщалось в секретных документах Пентагона, оказавшихся на днях в свободном доступе в соцсетях.

EFE отмечает, что если Болгария решит сейчас передать Украине свои МиГ-29, то как минимум на полтора года остается вообще без истребителей, поскольку партия F-16, ранее закупленная в США, прибудет только в 2025 году.

В то же время, агентство напоминает, что президент Болгарии Румен Радев неоднократно высказывался против поставок оружия Украине и выражал надежду на то, что правительство страны больше не будет поставлять Украине вооружение. В настоящее время в Болгарии работает временное правительство, назначенное именно Радевым.