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Болгария может передать Украине МиГ-29, при условии более быстрого получения F-16

11 апреля, 2023 вторник
06:00
война с Россией

В Минобороны Болгарии подтвердили факт переговоров о передаче Украине истребителей МиГ-29 при получении от западных партнеров более современных боевых самолетов

Об этом сообщает агентство EFE, пишет Интерфакс-Украина.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что бесплатно передавать истребители Киеву не собираются.

EFE отмечает, что в настоящее время Болгария имеет 16 истребителей МиГ-29, причем из них только шесть в рабочем состоянии. Из-за санкций Евросоюза против России Болгария больше не может получать техническую помощь от российской стороны.

Сначала о контактах Болгарии с партнерами по поводу возможной передачи самолетов Украине сообщалось в секретных документах Пентагона, оказавшихся на днях в свободном доступе в соцсетях.

EFE отмечает, что если Болгария решит сейчас передать Украине свои МиГ-29, то как минимум на полтора года остается вообще без истребителей, поскольку партия F-16, ранее закупленная в США, прибудет только в 2025 году.

В то же время, агентство напоминает, что президент Болгарии Румен Радев неоднократно высказывался против поставок оружия Украине и выражал надежду на то, что правительство страны больше не будет поставлять Украине вооружение. В настоящее время в Болгарии работает временное правительство, назначенное именно Радевым.

  • Болгария определила военную злость РФ непосредственной опасностью для глобального мира. В минобороны заявили, что российская армия совершает систематические преступления в Украине.
  • 6 апреля стало известно, что Болгария полностью закрывает порты для российских судов.
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