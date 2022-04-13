Болгария хочет международного расследования применения химического оружия в Мариуполе
Президент Болгарии Румен Радев в Португалии призвал провести международное расследование, чтобы определить, применялось ли химическое оружие в Мариуполе
Об этом сообщает BNR.
Факт возможного применения химического оружия в Мариуполе должен быть расследован, причем на международном уровне, - заявил президент Болгарии во время официального визита в Лиссабон.
В то же время, он очень осторожно прокомментировал возможности участия НАТО в войне России против Украины. "Это чрезвычайно щепетильный вопрос! У нас уже есть четкие заявления генерального секретаря Альянса, четкие заявления президента Байдена и других лидеров о том, что вмешательство НАТО в Украину создает огромный риск третьей мировой войны. Большое беспокойство вызывает эта война, чтобы не перерасти в ядерный конфликт" , – сказал Радев.
Болгарский президент заострил внимание и на других последствиях российской агрессии. "Мы уже говорим о продовольственном кризисе. Россия и Украина – крупнейшие экспортеры зерновых, и когда из-за войны невозможно обеспечить поставки, мы все можем представить, что произойдет с рядом регионов мира; что произойдет с миграционным кризисом, который, несомненно, будет развиваться в будущем , если мы не найдем решения этой проблемы в ближайшее время.
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