Болгария ищет убежище для 30 тыс. беженцев из Украины

Об этом пишет Euractiv.

Из 102 000 зарегистрировавшихся в Болгарии беженцев почти 60 000 были размещены в гостиницах в курортных городах страны. Государство выплачивает отельерам 20 евро в день за каждого беженца. Издание сообщает, что Болгария получает достаточно денег от ЕС, чтобы возместить эти расходы.

По данным издания, разместить всех украинских беженцев в Болгарии летом будет сложно. После 31 мая часть людей смогут разместить в зданиях, принадлежащих государственным и местным органам власти. Для этого закреплено 33 000 мест. Об этом сказала глава Государственного агентства по делам беженцев Марианна Тошева. Добавляют, что часть людей может остаться работать на болгарских курортах, но для других нужно найти альтернативное пристанище.

Правительство надеется найти достаточное количество мест на горных курортах, где летом не должно быть много туристов. Если всех беженцев не удастся разместить туда, будут использовать спортивные сооружения и временные приемные пункты с дополнительными кроватями. Марьяна Тошева сказала, что Болгария не хочет размещать украинских беженцев в палатках и фургонах.

Издание сообщает, что из-за недавней хакерской атаки Государственному агентству по делам беженцев пришлось работать без серверов или электронной почты, и в течение последних двух недель оно не могло оплачивать гостиницы. Также задерживается подача данных о медицинском страховании украинцев в минздрав.

В совете министров обсуждают идею, чтобы предоставить всем украинцам, получившим статус временной защиты, медицинское страхование на три месяца. Беженцы будут иметь право застраховаться, чтобы и дальше иметь доступ к системе здравоохранения. Для детей и пожилых людей государство будет продолжать выплачивать медицинское страхование до истечения срока их временной защиты.

Украинцы, нашедшие работу, получат дополнительную материальную помощь на аренду. Государство работает над созданием более легких условий для строительства детских центров, которые могут быть полезны как украинским, так и болгарским детям.

31 мая украинских беженцев в Болгарии попросят покинуть отели, расположенные в курортных городах.

Министр туризма Болгарии Христо Проданов, ссылаясь на данные опроса среди беженцев, сказал , что почти 90% украинцев хотят начать работать.

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