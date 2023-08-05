Об этом сообщает The Sofia Globe со ссылкой на министерство обороны Болгарии.

К учениям, которые будут проходить на авиабазе Безмер и аэродроме Чешнегорово, привлечены личный состав и техника военно-воздушных сил (ВВС), минобороны и подчиненных ему структур Болгарии, Объединенного командования сил специальных операций и формирования ВВС США в Европе.

"Цель учений - совершенствование процедур всестороннего логистического обеспечения и поддержки воздушных сил как принимающей стороны, достижение оперативной совместимости, а также повышение уровня теоретической и тактико-специальной подготовки зенитных ракетных подразделений", - информирует издание.

Кроме того, во время учений военные будут совершенствовать навыки десантирования груза с помощью парашютов, прыжков с парашютом в разное время суток, эвакуации раненых. Также с 8 по 17 августа состоятся дневные и ночные полеты самолетов Spartan ВВС Болгарии и самолетов С-130 ВВС США.

Отмечается, что совместные учения между странами проводятся уже более 15 лет.