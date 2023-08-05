Болгария и США начали совместные учения военно-воздушных сил
Болгария и США с 5 по 20 августа проведут учения военно-воздушных сил "Thracian Summer 2023": будут повышать уровень подготовки и совершенствовать оперативную совместимость
Об этом сообщает The Sofia Globe со ссылкой на министерство обороны Болгарии.
К учениям, которые будут проходить на авиабазе Безмер и аэродроме Чешнегорово, привлечены личный состав и техника военно-воздушных сил (ВВС), минобороны и подчиненных ему структур Болгарии, Объединенного командования сил специальных операций и формирования ВВС США в Европе.
"Цель учений - совершенствование процедур всестороннего логистического обеспечения и поддержки воздушных сил как принимающей стороны, достижение оперативной совместимости, а также повышение уровня теоретической и тактико-специальной подготовки зенитных ракетных подразделений", - информирует издание.
Кроме того, во время учений военные будут совершенствовать навыки десантирования груза с помощью парашютов, прыжков с парашютом в разное время суток, эвакуации раненых. Также с 8 по 17 августа состоятся дневные и ночные полеты самолетов Spartan ВВС Болгарии и самолетов С-130 ВВС США.
Отмечается, что совместные учения между странами проводятся уже более 15 лет.
- 27 ноября первые в истории совместные учения на истребителях начали Франция и Япония. Их проводят в рамках усиления партнерства в области безопасности на фоне растущего военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
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