Болгария и Сербия запустили строительство газопровода, который уменьшит энергозависимость от РФ
В среду, 1 февраля, президенты Болгарии и Сербии Румен Радев и Александр Вучич заложили первый камень на строительстве газопровода, который будет способствовать уменьшению зависимости стран от поставок горючего из РФ
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Церемония запуска строительства прошла в болгарском городе Костинброд. Лидеры двух стран встретились в месте, где построят один конец 170-километровой ветки. 109 км этой ветки газопровода будут проходить через Сербию.
Газопровод будет иметь пропускную способность 1,8 млрд кубометров газа в год. Им газ из Азербайджана будут поставлять в Западную Европу. Кроме того, газопровод предоставит Сербии доступ к сжиженному природному газу, поступающему из портов в Греции.
На церемонии запуска строительства газопровода также присутствовала европейская комиссар по энергетике Кадри Симсон.
Проект по строительству газопровода стоит 85,5 млн евро. 25 млн евро предоставит Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), а также 49,6 млн евро – ЕС в виде софинансирования. Остальные средства предоставит Сербия.
Газопровод является частью инициативы ЕС "Южный газовый коридор" по снижению зависимости от газа из РФ. Газ будет поступать в основном из месторождения Шах-Дениз, расположенного в Каспийском море на территории Азербайджана.
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