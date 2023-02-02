Об этом сообщает "Радио Свобода".

Церемония запуска строительства прошла в болгарском городе Костинброд. Лидеры двух стран встретились в месте, где построят один конец 170-километровой ветки. 109 км этой ветки газопровода будут проходить через Сербию.

Газопровод будет иметь пропускную способность 1,8 млрд кубометров газа в год. Им газ из Азербайджана будут поставлять в Западную Европу. Кроме того, газопровод предоставит Сербии доступ к сжиженному природному газу, поступающему из портов в Греции.

На церемонии запуска строительства газопровода также присутствовала европейская комиссар по энергетике Кадри Симсон.

Проект по строительству газопровода стоит 85,5 млн евро. 25 млн евро предоставит Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), а также 49,6 млн евро – ЕС в виде софинансирования. Остальные средства предоставит Сербия.

Газопровод является частью инициативы ЕС "Южный газовый коридор" по снижению зависимости от газа из РФ. Газ будет поступать в основном из месторождения Шах-Дениз, расположенного в Каспийском море на территории Азербайджана.

В начале января 2023 года в Еврокомиссии заявили, что газохранилища ЕС заполнены на 83%.

Вицеканцлер Германии Роберт Габек заявил, что президент РФ Владимир Путин потерял газовый рычаг давления на Европу.

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