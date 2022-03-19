Болгария готовится расторгнуть контракт с "Газпромом" в конце 2022 года, - вице-премьер страны
Болгария не хочет продлевать контракт с "Газпромом" из-за войны России в Украине
Об этом сообщает российская служба BBC, информирует Еспресо.TV
Болгария практически полностью зависит от российских поставок газа и до сих пор не упоминала об отказе от него, постоянно откладывая проект газопровода из Греции и другую диверсификацию. Но нападение России на Украину заставило ее изменить позицию.
"В этой ситуации переговоры с "Газпромом" невозможны", – рассказал болгарский вице-премьер Асен Василев в эфире национального радио.
Василев сказал, что Болгария ищет альтернативных поставщиков и уже провела переговоры с Грецией и Турцией, а также желает увеличить закупки в Азербайджане.
Десятилетний контракт на закупку российского газа у "Газпрома" истекает в конце 2022 года.
- Напомним, вчера, 18 марта, Болгария объявила персонами нон решётки 10 российских дипломатов. Их, вероятно, подозревают в шпионаже.
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