Болгария готовится расторгнуть контракт с "Газпромом" в конце 2022 года, - вице-премьер страны

Об этом сообщает российская служба BBC, информирует Еспресо.TV

Болгария практически полностью зависит от российских поставок газа и до сих пор не упоминала об отказе от него, постоянно откладывая проект газопровода из Греции и другую диверсификацию. Но нападение России на Украину заставило ее изменить позицию.

"В этой ситуации переговоры с "Газпромом" невозможны", – рассказал болгарский вице-премьер Асен Василев в эфире национального радио.

Василев сказал, что Болгария ищет альтернативных поставщиков и уже провела переговоры с Грецией и Турцией, а также желает увеличить закупки в Азербайджане.

Десятилетний контракт на закупку российского газа у "Газпрома" истекает в конце 2022 года.

Напомним, вчера, 18 марта, Болгария объявила персонами нон решётки 10 российских дипломатов. Их, вероятно, подозревают в шпионаже.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb