Об этом сообщил министр обороны Тодор Тагарев, передает болгарская служба "Радио Свобода".

"Перед Советом министров поставлена задача продолжать оказывать военную помощь в соответствии с заявленными потребностями и нашими возможностями", - сказал Тагарев. - "Мы работаем над выполнением этого пункта решения и уже совсем скоро объявим о предоставлении следующего пакета военной помощи Украине".

В декабре предыдущий парламент принял решение о предоставлении Украине военной помощи. Временное правительство направило такую помощь по решению парламента. Однако президент Румен Радев выступил против отправки оружия и боеприпасов в Киев и посоветовал назначенному им кабинету не допускать этого в будущем.

Однако новое правительство во главе с премьер-министром Николаем Деньковым имеет другую позицию.

По словам нового министра обороны, новая помощь, которая будет направлена, будет состоять из оружия и боеприпасов, которые уже есть на болгарских складах и их не нужно закупать.

"Речь идет о имеющихся вооружениях и боеприпасах. Многие из которых уже отслужили или у них истек срок эксплуатации и которые все равно нужно заменить", – сказал Тагарев. – "В некоторых случаях даже для некоторых систем, которые не полностью функциональны. Они [украинцы] и такое готовы взять".

Он не уточнил объем новой готовящейся военной помощи, но отметил, что эта партия сравнима с той, что была оказана в декабре.