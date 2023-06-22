Болгария готовит новую партию военной помощи
В новый пакет помощи Украине войдут оружие и боеприпасы, которые есть на складах Болгарии и их не нужно закупать
Об этом сообщил министр обороны Тодор Тагарев, передает болгарская служба "Радио Свобода".
"Перед Советом министров поставлена задача продолжать оказывать военную помощь в соответствии с заявленными потребностями и нашими возможностями", - сказал Тагарев. - "Мы работаем над выполнением этого пункта решения и уже совсем скоро объявим о предоставлении следующего пакета военной помощи Украине".
В декабре предыдущий парламент принял решение о предоставлении Украине военной помощи. Временное правительство направило такую помощь по решению парламента. Однако президент Румен Радев выступил против отправки оружия и боеприпасов в Киев и посоветовал назначенному им кабинету не допускать этого в будущем.
Однако новое правительство во главе с премьер-министром Николаем Деньковым имеет другую позицию.
По словам нового министра обороны, новая помощь, которая будет направлена, будет состоять из оружия и боеприпасов, которые уже есть на болгарских складах и их не нужно закупать.
"Речь идет о имеющихся вооружениях и боеприпасах. Многие из которых уже отслужили или у них истек срок эксплуатации и которые все равно нужно заменить", – сказал Тагарев. – "В некоторых случаях даже для некоторых систем, которые не полностью функциональны. Они [украинцы] и такое готовы взять".
Он не уточнил объем новой готовящейся военной помощи, но отметил, что эта партия сравнима с той, что была оказана в декабре.
- Напомним, Болгария 9 декабря согласовала передачу Украине легкого вооружения и боеприпасов .
- В начале апреля минобороны Болгарии определило агрессию РФ непосредственной угрозой глобальному миру. 6 апреля Болгария полностью закрыла порты для российских судов в рамках директивы ЕС об исполнении санкций.
- 11 апреля в минобороны Болгарии подтвердили факт переговоров о передаче Украине истребителей МиГ-29 при условии получения от западных партнеров более современных боевых самолетов.
- 6 июня министр обороны Тодор Тагарев заявил, что новое правительство Болгарии готово оказывать военную помощь Украине. Однако 20 июня президент Болгарии Румен Радев сказал , что участие в предоставлении Украине боеприпасов будет ошибкой.
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