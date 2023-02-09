Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на слова президента Болгарии Румена Радева.

"Пора, через год после начала этой кровавой войны, перенести акцент на меры, направленные на ее прекращение, а также на восстановление всех дипломатических усилий в поиске мирного решения", - сказал он.

Он сказал, что Болгария будет продолжать поддерживать народ Украины "по мере наших возможностей", чтобы помочь пережить критические зимние месяцы. Он утверждал, что предоставление оружия Украине равно "тушению пожара бензином".

Отвечая на вопрос о возможной новой волне санкций, которую может охватить российский гражданский ядерный сектор, он сказал, что Болгария не может принять санкции против России".

"Болгария не может принять санкции в отношении ядерной энергетики, потому что они напрямую повлияют на нашу ядерную энергетику. Это нельзя допустить. Мы рассматриваем все возможные сферы, где возможны дальнейшие санкции. Но там, где на карту поставлены наши интересы, как в ядерной энергетике , мы очень внимательно следим за этими вопросами", – сказал он.