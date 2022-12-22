Болгария дополнительно выделила $20 млн в поддержку беженцев из Украины
Правительство Болгарии утвердило 37 миллионов львов (около $20 миллионов) дополнительного финансирования на гуманитарную поддержку украинцев, нашедших временное убежище в стране
Об этом сообщает BTA.
"Правительство утвердило дополнительные расходы бюджета министерства туризма на 2022 год в сумме 37 620 000 левов для оказания гуманитарной помощи перемещенным лицам, которые ищут временную защиту в Болгарии в результате военных действий в Украине, на периоды 24 февраля - 31 мая 2022 года и 1 – 24 февраля 2023 года», – говорится в сообщении.
Выделение средств будет осуществлено путем экономии расходов и/или трансфертов из государственного бюджета на 2022 год.
- Напомним, внутри ноября правительство Болгарии продлило действие государственной программы размещения украинских беженцев до 24 февраля 2023 года.
- Накануне же стало известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ Болгария передала Украине гуманитарную помощь на сумму 243 млн долларов.
- И 16 декабря парламент Болгарии проголосовал за утверждение соглашения с Украиной о поставках вооружений, оборудовании и боеприпасах.
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