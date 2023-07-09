Болгария до октября продлила поддержку беженцев из Украины
Болгария до конца сентября 2023 года продлила программу государственной поддержки по размещению украинских беженцев
Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции Украины.
Так владельцы гостиниц, в которых проживают украинцы со статусом временной защиты, по-прежнему будут получать по 15 львов (около 310 грн) в день за каждого из них. Также болгарское правительство поручило министрам труда и соцполитики и образования в течение двух месяцев разработать предложения, которые будут способствовать интеграции людей с временной защитой в общество страны.
- 4 июля министерство образования и науки Норвегии во вторник издало постановление, позволяющее открывать временные центры дневного пребывания детей, предназначенные для беженцев из Украины.
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