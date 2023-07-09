Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Болгария до октября продлила поддержку беженцев из Украины

Болгария до октября продлила поддержку беженцев из Украины

9 июля, 2023 воскресенье
15:33
Мир

Болгария до конца сентября 2023 года продлила программу государственной поддержки по размещению украинских беженцев

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции Украины.

Так владельцы гостиниц, в которых проживают украинцы со статусом временной защиты, по-прежнему будут получать по 15 львов (около 310 грн) в день за каждого из них. Также болгарское правительство поручило министрам труда и соцполитики и образования в течение двух месяцев разработать предложения, которые будут способствовать интеграции людей с временной защитой в общество страны.

  • 4 июля министерство образования и науки Норвегии во вторник издало постановление, позволяющее открывать временные центры дневного пребывания детей, предназначенные для беженцев из Украины.
Украина
Болгария
беженцы
беженцы из Украины
Читайте также:
легіон "Свобода Росії"
8 июля, 2023 суббота
Легион "Свобода России" анонсировал новую операцию на территории РФ
Лех Валенса
8 июля, 2023 суббота
Я хотел навести порядок с Россией, когда мы развалили Советский Союз, но это было рано, - Лех Валенса
8 июля, 2023 суббота
Командиры из "Азовстали" возвращаются из Турции в Украину
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.68
    Покупка 36.68
    Продажа 37.42
  • EUR
    Покупка 40.24
    Продажа 41.09
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
9 июля
16:25
На Броварском проспекте Киева загорелась АЗС: по меньшей мере 3 пострадавших
16:08
Эксклюзив
Передача США кассетных боеприпасов будет использована странами Запада, чтобы усилить помощь Украине, – эксперт по международной безопасности Жовтенко
16:03
OPINION
Аудиторская служба: Тупой социализм и постсовок
15:47
Эксклюзив
Во Львове простились с двумя погибшими в результате российского ракетного удара
15:33
Германия будет блокировать вступление Украины в НАТО, - The Telegraph
15:25
Инфографика
Курс валют на 9 июля
15:24
Российская армия обстреляла Херсон, ранена 66-летняя женщина
15:09
Военкоматы нужно цифровизировать и превратить в ЦНАПы, - Резников
14:34
Сильной жары не будет: синоптик Наталья Диденко о погоде на 10 июля
14:30
На Киевщине нетрезвый водитель врезался в дерево: погиб двухлетний ребенок
14:08
Обновлено
Зеленский и Дуда встретились в Луцке: детали
14:04
OPINION
Государственные террористы Вагнера как тест реакции Запада
13:51
Михаил Подоляк
Компенсируют снарядный дефицит: Подоляк объяснил важность предоставления Украине кассетных боеприпасов
13:27
Граница с Беларусью, дела в Луцке, леса. Зеленский провел совещание на Волыни
13:27
Собирают миллионы просмотров: аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют дезинформацию об Украине
13:07
Аксенов говорит о сбитой в Керчи украинской ракете. Движение по Крымскому мосту остановлено
12:48
Элтон Джон
Элтон Джон завершил пятилетний прощальный тур
12:45
Россияне на ВТО запрещают местным общаться с жителями подконтрольной Украине территории
12:35
Захватчики на ВТО обещают деньги за получение подростками российского паспорта
12:29
Россияне частично возвращаются на позиции, которые занимали до подрыва Каховской ГЭС, но неохотно – Гуменюк
12:27
Финляндия возобновила внутренний паспортный контроль из-за предстоящего визита Байдена
12:03
Разведка Британии рассказала, как российские СМИ реагировали на мятеж Пригожина и умаляли его значение
12:02
Vogue Ukraine Edition представила новую книгу "Современная украинская проза и поэзия"
12:00
OPINION
Перед столом каждого чиновника должен висеть лозунг "В НАТО вступают не армии, а страны"
11:42
За 500 дней войны против Украины Россия не достигла никаких целей, - ISW
11:15
На оккупированной Луганской области россияне выслеживают и проверяют автомобили с украинскими номерами
11:02
Россия за сутки обстреляла 9 областей Украины: 10 погибших, 14 раненых. Ситуация в регионах
10:38
Эксклюзив
"Эрдоган показал свое отношение к Путину": бывший военный прокурор Чумак об освобождении командиров из "Азовстали"
10:34
Минфин США предостерег Китай от оказания России помощи в войне против Украины
10:20
Эксклюзив
На Лиманском направлении оккупанты применяют химическое оружие против украинских подразделений, - офицер Нацгвардии Дорошенко
10:07
ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении, а россияне попадают в ловушки, - Сырский
10:04
OPINION
Почему Запад до сих пор ищет оправдание российской агрессии
09:55
По городу в Судане нанесли авиаудар: 22 человека погибли
09:10
Эксклюзив
Кремль
Российское "политбюро" дезориентировано, - политолог Морозов
09:00
Эксклюзив
Лех Валенса
Россия в нынешнем состоянии обречена, вопрос только какую цену мы заплатим, - Лех Валенса
08:39
В Черном и Азовском морях отсутствуют российские носители "калибров"
08:22
В США заявляют о прогрессе в сложных отношениях с Китаем
08:06
OPINION
США и Великобритания: перетягивание одеяла за влияние на Европу
08:04
Инфографика
За сутки Россия потеряла в Украине 600 солдат, 19 БПЛА и 3 средства ПВО - Генштаб
08:00
Свитолина - Азаренко: где и когда смотреть битву украинки против белоруски в 1/8 финала "Уимблдона"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV