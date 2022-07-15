Болгария будет ремонтировать украинскую военную технику, несмотря на решение России

Об этом пишет Associated Press.

Министр обороны Болгарии Драгомир Заков отметил, что решение Москвы не повлияет серьезно на Болгарию, а также не помешает ремонту украинской военной техники.

"То, что произошло с газом, теперь произошло с лицензиями на вертолеты", - сказал Заков, имея в виду предварительную приостановку поставок российского газа в Болгарию после того, как она отказалась платить в рублях.

Россия запретила предприятиям из Болгарии и Чехии ремонтировать российские вертолеты. РФ отозвала свидетельства у авиаремонтных предприятий Чехии и Болгарии. Из заявления следует, что Россия также больше не будет поставлять запчасти. Такие действия совершили ответ на решение Болгарии ремонтировать украинскую военную технику на своих заводах.

4 мая парламент Болгарии одобрил пакет помощи Украине, предусматривающий ремонт украинской военной техники. Решение оказать помощь Украине поддержали 200 депутатов.

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