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Болгария будет импортировать украинское зерно независимо от решения Еврокомиссии

14 сентября, 2023 четверг
12:58
Экономика

В парламенте Болгарии в четверг, 14 сентября, проголосовали за снятие запрета на импорт зерна из Украины с 15 сентября независимо от решения Еврокомиссии

Об этом пишет болгарское медиа BNT News.

Отмечается, что сегодняшнее решение не имеет никакого значения, поскольку все равно запрет введен на уровне ЕС. Неизвестно, продлит ли Еврокомиссия запрет на импорт.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получит предложение от главы офиса комиссара по торговле на основе данных и статистики. Окончательное решение примет она. Действие запрета, которое распространяется на Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию, истекает 15 сентября. Если ЕК не продлит запрет, решения будут принимать страны.

"Это решение на практике не будет иметь никаких последствий для того, что произойдет завтра, просто запрет все равно упадет, но будет другой политический ущерб", - сказала член Народного собрания Болгарии Десислава Танева.

Как сообщает местное издание News24-7, за такое решение проголосовали 124 депутата, 69 были против, еще 8 воздержались.

Министр сельского хозяйства Кирилл Ватеев пояснил, что контроль за импортом украинской продукции будет ужесточен, поскольку она не соответствует стандартам ЕС.

Сначала он выступал за продление запрета, но изменил свое решение после ознакомления с прогнозами.

"Согласно макропоказателям, отказаться от этого запрета не так волнующе, потому что болгарских производителей можно поддержать. Мы усиливаем контроль всех украинских товаров, и радиоактивность и тяжелые металлы будут жестко контролироваться", - сказал он.

Что известно о запрете на импорт украинского зерна

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

В мае появилась информация, что правительство Болгарии пообещало отменить запрет на импорт агропродукции из Украины после того, как начнут действовать меры ЕС по стабилизации рынка сельского хозяйства.

24 августа стало известно , что Венгрия просит ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил , что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа введет свои ограничения. По его словам, такие намерения также у Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на планы Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года: действия 5 стран ЕС назвали неприемлемыми.

13 сентября парламентский комитет по экономической политике и инновациям Болгарии принял проект решения, в котором говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины.

Мир
Украина
Болгария
зерно
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