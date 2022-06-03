Болгария больше не будет вести переговоры с Газпромом

Об этом сообщили в Euractiv со ссылкой на слова вице-премьер-министра Болгарии Асена Василева.

"Болгария больше никогда не будет вести переговоры с Газпромом по поставкам", – сказал Василев в парламенте.

По его словам, контракт с компанией истекает в конце года и Россия в одностороннем порядке приостановила поставки.

Государственная газовая компания "Булгаргаз" до сих пор регулярно напоминает Газпрому, что российская компания не выполняет свои контракты с Болгарией, срок действия которых истекает в конце этого года.

"Если мы сейчас подпишем контракт с Газпромом и они перестанут поставлять газ в феврале, мы останемся без газа для промышленности и без отопления для людей", – сказал вице-премьер.

Напомним, Болгария и Польша были первыми двумя странами ЕС, в которые Газпром прекратил поставки газа 27 апреля после того, как они отказались платить в рублях.

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