Болгария больше не будет вести переговоры с Газпромом
Болгария никогда больше не будет вести переговоры с российским энергетическим гигантом "Газпром"
Об этом сообщили в Euractiv со ссылкой на слова вице-премьер-министра Болгарии Асена Василева.
"Болгария больше никогда не будет вести переговоры с Газпромом по поставкам", – сказал Василев в парламенте.
По его словам, контракт с компанией истекает в конце года и Россия в одностороннем порядке приостановила поставки.
Государственная газовая компания "Булгаргаз" до сих пор регулярно напоминает Газпрому, что российская компания не выполняет свои контракты с Болгарией, срок действия которых истекает в конце этого года.
"Если мы сейчас подпишем контракт с Газпромом и они перестанут поставлять газ в феврале, мы останемся без газа для промышленности и без отопления для людей", – сказал вице-премьер.
- Напомним, Болгария и Польша были первыми двумя странами ЕС, в которые Газпром прекратил поставки газа 27 апреля после того, как они отказались платить в рублях.
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