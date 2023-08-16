Об этом информирует Минздрав .

Ранее в Украине проводилось обследование на наличие четырех заболеваний у младенцев, а с прошлого года перечень расширили до 21% . Такой скрининг можно пройти во всех роддомах страны , за исключением временно оккупированных территорий.

Медики рассмотрели распространенные мифы относительно неонатального скрининга новорожденных:

Орфанные заболевания – неизлечимы.

На самом же деле все заболевания, включенные в скрининг в Украине, на сегодняшний день подлежат доказательному и эффективному лечению, в частности специальная диета или медикаментозная терапия.

Сообщается, что неонатальный скрининг позволяет выявлять признаки заболеваний до проявления симптомов и начать лечение. Если этого не сделать, симптомы будут проявляться в более позднем возрасте, даже через несколько лет, когда лечение уже практически невозможно.

Кроме того, проведение скрининга бесплатно для семьи, как и дальнейшее дообследование и лечение ребенка в случае выявления рисков - это гарантируется государством каждому малышу.

Во время беременности мне уже делали генетические исследования, так что неонатальный скрининг – не нужен.

Врачи опровергают эту информацию, ведь во время беременности в первую очередь оценивается риск хромосомных аномалий и других неизлечимых заболеваний. Расширенный неонатальный скрининг позволяет выявить у новорожденных редкие наследственные заболевания, поддающиеся лечению.

Неонатальный скрининг исключает все генетические нарушения.

Поскольку сейчас известно более 5 тыс. заболеваний, связанных с генетикой, то все нарушения невозможно отследить благодаря комплексному обследованию. Чаще проверяются признаки тех заболеваний, для которых существуют методы коррекции или лечения.

В нашей семье (в частности, и у старших детей) никогда не было случаев генетических заболеваний, так что риски для ребенка исключены.

Большинство подтвержденных случаев заболевания приходится на семьи, где ни у одного члена не обнаружено генетических заболеваний.

Это болезненная и опасная процедура для младенца.

В Минздраве уверяют, что эта процедура абсолютно безопасна и безболезненна для малыша, потому что кровь берут с места, где нет риска травмы – из пяти малыша.

Раньше таких болезней и исследований не было.

Все эти заболевания существовали всегда, но раньше не было методов обнаружения и лечения новорожденных с генетическими заболеваниями. Об этом свидетельствует высокий уровень инвалидизации и смертности среди детей раннего возраста.

"В мире неонатальные исследования начали проводить с начала 60-х годов, а в Украине – с 1986 года. Количество тестирований, входивших в скрининг, с годами постепенно увеличивалось – сейчас их 21! Раньше родителей могли не сообщать о проведении исследования, а потому информация об исследовании не была столь распространена в обществе, как сейчас", – объясняют специалисты.

Однако современная медицина, благодаря неонатальному скринингу, позволяет выявить риски большого количества орфанных заболеваний в первые дни жизни малыша и немедленно лечить – таким образом, обеспечить ребенку полноценную жизнь.