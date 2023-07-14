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Болезнь Альцгеймера может возникнуть уже в 30 лет: на что следует обратить внимание

14 июля, 2023 пятница
15:19
Здоровье

Около 3,9 миллиона человек в мире в возрасте 30-64 лет живут с началом болезни Альцгеймера – формой деменции, при которой симптомы появляются в возрасте до 65 лет

Об этом сообщило издание Science Alert.

Отмечается, что симптомы болезни начинаются в возрасте до 30 лет в некоторых редких случаях, хотя обычно диагностируют болезнь в возрасте 50-64 лет.

И хотя люди с болезнью Альцгеймера обычно ощущают утрату памяти как первый признак болезни, люди с молодым началом болезни Альцгеймера, как правило, имеют другие симптомы – такие как ухудшение внимания, снижение способности имитировать жесты и ухудшение пространственной ориентации.

Некоторые люди с молодым началом болезни Альцгеймера могут испытывать повышенную тревожность до того, как им поставили диагноз. Это может быть связано с осознанием происходящих изменений без четкой причины, почему они чувствуют себя иначе.

Отмечается, что люди могут думать, что эти изменения в поведении временные и это может отпугивать их от обращения за медицинской помощью. Медицинские работники могут также неправильно интерпретировать тревогу как признак других заболеваний.

Также издание добавляет, что хотя они могут иметь меньшие когнитивные нарушения на момент диагноза, исследования показывают, что у людей, живущих с ранним началом болезни Альцгеймера, изменения в мозге происходят быстрее.

Это говорит о том, что болезнь может быть более агрессивной, чем болезнь Альцгеймера с поздним началом. Это также может объяснить, почему люди с ранним началом болезни Альцгеймера обычно имеют примерно на два года меньшую продолжительность жизни, чем люди с поздним началом.

Исследования также показывают, что люди с ранним началом болезни Альцгеймера лучше осознают изменения своей мозговой активности. Это может привести к изменениям в поведении – такие состояния, как депрессия, распространены в этой группе.

В самом мозгу заболевание Альцгеймера на ранних стадиях вызывает такие же химические изменения, как и на поздних стадиях заболевания, но участки мозга, на которые ориентированы эти химические изменения, могут различаться.

  • 14 июля сообщалось, что китайские исследователи разработали визуализационный биомаркер, который поможет диагностировать заболевание Паркинсона на ранних стадиях.
Мир
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