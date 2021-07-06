Болельщиков не пустят на церемонию открытия Олимпиады в Токио, - СМИ
Церемония открытия Олимпийских игр в Токио пройдет без болельщиков на трибунах
Об этом сообщает Asashi .
По данным издания, церемония открытия и другие масштабные мероприятия на Национальном стадионе в Токио пройдут без зрителей. На трибунах будут присутствовать только представители Международного олимпийского комитета - спортсмены и официальные лица.
Ожидается, что их будет около 10 тыс., Однако организаторы намерены сократить и их количество. Официально об этом будет объявлено по итогам заседания оргкомитете Игр, которое запланировано на 8 июля.
В то же время соревнования, которые пройдут на других аренах, зрители смогут посетить.
Олимпиада в Токио должна была проходить с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
- Напомним, 20 марта иностранным болельщикам официально запретили посещать Олимпийские игры в Токио летом 2021 года.
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