Болельщиков не пустят на церемонию открытия Олимпиады в Токио, - СМИ

Об этом сообщает Asashi .

По данным издания, церемония открытия и другие масштабные мероприятия на Национальном стадионе в Токио пройдут без зрителей. На трибунах будут присутствовать только представители Международного олимпийского комитета - спортсмены и официальные лица.

Ожидается, что их будет около 10 тыс., Однако организаторы намерены сократить и их количество. Официально об этом будет объявлено по итогам заседания оргкомитете Игр, которое запланировано на 8 июля.

В то же время соревнования, которые пройдут на других аренах, зрители смогут посетить.

Олимпиада в Токио должна была проходить с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.