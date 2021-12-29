Болельщики "Шахтера" признали 20-летнего украинца лучшим футболистом года
Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик признан лучшим игроком донецкого клуба в 2021 году
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ФК "Шахтер" устроил опрос, в котором приняло участие 11 455 болельщиков. По результатам голосования 20-летний Михаил Мудрик набрал 3018 голосов и опередил Тараса Степаненко (2448) и Марлоса (1784). Это позволило украинцу стать лучшим игроком команды в 2021 году
20-летний Михаил Мудрик выступает на позиции левого вингера. В нынешнем сезоне украинец провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистам.
Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.
До назначения Роберто Де Дзерби Мудрик сыграл за "Шахтер" всего 7 матчей и не отметился результативными действиями.
- 9 сентября главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби сказал, что настроен вывести Мудрика на топ-уровень.
- 5 ноября полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик поделился эмоциями после матча с "Реалом" в Лиге чемпионов, где ему рукоплескали испанские фанаты.
- 25 ноября стало известно, что "Севилья" заинтересовалась подписанием Мудрика.
- 29 ноября сообщалось, что европейские клубы по топ-чемпионатам активно интересуются Мудриком.
- 28 декабря английский "Брентфорд" предложил 15 млн евро за хавбека "Шахтера" Михаила Мудрика.
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