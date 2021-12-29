Болельщики "Шахтера" признали 20-летнего украинца лучшим футболистом года

Об этом сообщает Еспресо.TV.



ФК "Шахтер" устроил опрос, в котором приняло участие 11 455 болельщиков. По результатам голосования 20-летний Михаил Мудрик набрал 3018 голосов и опередил Тараса Степаненко (2448) и Марлоса (1784). Это позволило украинцу стать лучшим игроком команды в 2021 году

20-летний Михаил Мудрик выступает на позиции левого вингера. В нынешнем сезоне украинец провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистам.



Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.



До назначения Роберто Де Дзерби Мудрик сыграл за "Шахтер" всего 7 матчей и не отметился результативными действиями.

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