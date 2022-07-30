Болельщик "Эвертона", помогавший беженцам из Украины, забил пенальти в игре с "Динамо"

Об этом пишет телевизионная сеть ITV.

Издание сообщает, что Пол Страттон работает в городском совете Ливерпуля. Он использовал отпуск с работы, чтобы волонтерить на украинско-польской границе в марте.

На последних минутах игры болельщик вышел на поле, чтобы заменить Деле Алли, и забил символический гол с пенальти.

"И Страттон был отмечен за свою героическую работу моментом, который он никогда не забудет", – говорится в сообщении.

Встреча на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле завершилась победой хозяев со счётом 3:0 .

Украинский футболист Виталий Мыколенко помог английскому "Эвертону" победить киевское "Динамо" в благотворительном матче.

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