Болельщик "Эвертона", помогавший беженцам из Украины, забил пенальти в игре с "Динамо"
Фанат Пол Страттон стал автором символического гола во время благотворительной игры между "Эвертоном" и "Динамо". Мужчина заслужил это право волонтерской работой и помощью украинцам
Об этом пишет телевизионная сеть ITV.
Издание сообщает, что Пол Страттон работает в городском совете Ливерпуля. Он использовал отпуск с работы, чтобы волонтерить на украинско-польской границе в марте.
На последних минутах игры болельщик вышел на поле, чтобы заменить Деле Алли, и забил символический гол с пенальти.
"И Страттон был отмечен за свою героическую работу моментом, который он никогда не забудет", – говорится в сообщении.
Встреча на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
- Украинский футболист Виталий Мыколенко помог английскому "Эвертону" победить киевское "Динамо" в благотворительном матче.
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