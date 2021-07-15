"Болеет небольшое количество людей" Ляшко объяснил, могут ли COVID-вакцинированные заразиться штаммом "Дельта"
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что среди полностью COVID-вакцинированных заражения штаммом "Дельта" наблюдается у небольшого количества людей
Об этом он сказал в интервью " РБК-Украина ".
"В этой ситуации просматривается определенный оптимизм. Болеет небольшое количество людей, получивших полный комплекс прививок против COVID-19. Но еще более оптимистичным является то, что достаточно малое количество из тех, кто был вакцинирован и заболел, попадает в больницу", - отметил Ляшко.
Он добавил, что не более 8% из всех, кто имел две дозы прививок, заболел и был госпитализирован. По его словам, вакцина, которая сейчас используется и признана ВОЗ, предотвращает среднем и тяжелом течении болезни.
"Это плюс и для людей, и для системы здравоохранения, поскольку не заполняются реанимации, не загружаются кровати с кислородом. И это позволяет даже при высоких цифр регистрации случаев COVID-19 спокойно функционировать системам здравоохранения и оказывать медицинскую помощь тем нуждающимся, независимо от того, это инфекционная болезнь, не инфекционная ", - добавил Ляшко.
- Напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что сейчас мир находится на ранних этапах третьей волны пандемии коронавируса.
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