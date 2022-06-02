Об этом пишет "Berlin.de".

По данным издания, на мероприятие пришли преимущественно женщины. Заранее на ярмарку зарегистрировались 60 компаний – например, по розничной торговле, общепиту или ІТ. И 1500 беженцев из Украины.

Компании предлагали от 2500 до 3000 вакансий а также стажировки и программы обучения. Сколько из более 60 тыс. зарегистрированных украинских беженцев в Берлине уже нашли работу, пока неизвестно, сообщает пресс-секретарь Торгово-промышленной палаты и региональное управление Федерального агентства занятости. Однако отклик на ярмарку вакансий показал, что интерес был велик.

"У нас создалось впечатление, что речь идет не только о начальной информации, а о конкретном поиске работы",- сказала спикер.

16 апреля министр транспорта Германии сообщил, что правительство не намерено устанавливать никакие ограничения по приему украинских беженцев.

8 апреля Германия согласовала финансовую поддержку для украинских беженцев в размере €2 млрд.

С 1 июня украинским беженцам в Германии планировалось увеличить финансовую помощь.

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