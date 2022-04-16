Более тысячи гражданских сейчас в плену у оккупантов, - Верещук
В российском плену сейчас больше тысячи украинцев, однако их не будут обменивать на военных, потому что это запрещено Женевской конвенцией
Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук в эфире телемарафона.
"Более тысячи гражданских в плену у россиян, более пятисот – это женщины. Мы не будем обменивать военных на гражданских, ведь это запрещено Женевской конвенцией. Мы требуем отпустить без всяких условий наших гражданских людей", – рассказала Верещук.
При этом она подчеркнула, что Россия полностью не соблюдает Женевскую конвенцию об обращении с пленными. Их обменивают выборочно и не обращают внимание на предоставленные украинской стороной списки
Относительно количества пленных военных, по словам Верещук, у Украины и России приблизительный паритет: и с украинской, и с российской стороны около 700 военнопленных.
- Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил России обмен пленных украинцев на Виктора Медведчука.
- 13 апреля в МВД Украины выступили с предложением сначала осудить Медведчука, а затем обменять на пленных.
- Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил угрозами на предложение обменять Виктора Медведчука на украинских пленников.
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