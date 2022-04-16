Более тысячи гражданских сейчас в плену у оккупантов, - Верещук

Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук в эфире телемарафона.



"Более тысячи гражданских в плену у россиян, более пятисот – это женщины. Мы не будем обменивать военных на гражданских, ведь это запрещено Женевской конвенцией. Мы требуем отпустить без всяких условий наших гражданских людей", – рассказала Верещук.



При этом она подчеркнула, что Россия полностью не соблюдает Женевскую конвенцию об обращении с пленными. Их обменивают выборочно и не обращают внимание на предоставленные украинской стороной списки



Относительно количества пленных военных, по словам Верещук, у Украины и России приблизительный паритет: и с украинской, и с российской стороны около 700 военнопленных.

Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил России обмен пленных украинцев на Виктора Медведчука.

13 апреля в МВД Украины выступили с предложением сначала осудить Медведчука, а затем обменять на пленных.

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил угрозами на предложение обменять Виктора Медведчука на украинских пленников.