"Более цинично не бывает": Шольц возмутился словами Путина о жертвах среди гражданских на Ближнем Востоке

Об этом пишет BILD .

Шольц подверг критике Путина, осуждающего действия Израиля и поддерживающего ХАМАС, и заявил, что возмущен сетованиями президента РФ из-за жертв среди гражданских на Ближнем Востоке, поскольку российская армия продолжает вести войну и убивать гражданских в Украине.

"Более цинично действительно не бывает", - добавил канцлер.