"Более цинично не бывает": Шольц возмутился словами Путина о жертвах среди гражданских на Ближнем Востоке
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал циничным заявление Путина о жертвах среди гражданских на Ближнем Востоке, поскольку президент РФ продолжает вести войну с Украиной
Об этом пишет BILD .
Шольц подверг критике Путина, осуждающего действия Израиля и поддерживающего ХАМАС, и заявил, что возмущен сетованиями президента РФ из-за жертв среди гражданских на Ближнем Востоке, поскольку российская армия продолжает вести войну и убивать гражданских в Украине.
"Более цинично действительно не бывает", - добавил канцлер.
- Госдума РФ опубликовала обращение к ООН, в котором заявила, что поставки США оружия Израилю – это "попытки замаскировать провал американской политики на Ближнем Востоке".
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