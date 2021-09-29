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Более трети владельцев паев боятся, что их заставят невыгодно продать земли, - аналитик Бурковский

29 сентября, 2021 среда
07:12
Экономика

После открытия рынка земель в Украине более трети владельцев паев опасаются, что их заставят продать землю по невыгодной цене. Правоохранительные органы должны реагировать на подобные случаи

Об этом заявил Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, в эфире программы "Большойэфир" на телеканале Эспрессо.

"Мы проводили качественное исследование среди жителей сельских общин в 15 регионах Украины. Мы увидели, что среди владельцев паев ситуация немножко другая, чем в целом по стране. Более трети владельцев паев больше переживают, что их заставят продать землю по невыгодной цене", - сказал Бурковский.

Он выделил еще два распространенных предостережения владельцев паев.

"Первое - рынок земли может привести к таким же последствиям, как и приватизация 1990-х годов. Второе - что новые владельцы будут небрежно относиться к экологическим нормам. Потому что люди уже сообщают, что крупные агрохолдинги злоупотребляют внесением химикатов", - отметил аналитик .

По его словам, властные структуры и правоохранительные органы должны реагировать на жалобы и предостережения владельцев земель, иначе рынок земли в Украине может так и не заработать.

  • Украинцы с 1 июля 2021 года могут легально продавать и покупать сельскохозяйственные земли.

  • Средняя цена гектара сельскохозяйственной земли в первый месяц после открытия рынка составила 40 тыс. грн, сообщили в Минагрополитики.

  • В Украине с 1 июля по 28 сентября зарегистрировали 22,2 тыс. земельных сделок.

продажа земли
Большой эфир Василия Зимы
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