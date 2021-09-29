Более трети владельцев паев боятся, что их заставят невыгодно продать земли, - аналитик Бурковский

Об этом заявил Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, в эфире программы "Большойэфир" на телеканале Эспрессо.

"Мы проводили качественное исследование среди жителей сельских общин в 15 регионах Украины. Мы увидели, что среди владельцев паев ситуация немножко другая, чем в целом по стране. Более трети владельцев паев больше переживают, что их заставят продать землю по невыгодной цене", - сказал Бурковский.

Он выделил еще два распространенных предостережения владельцев паев.

"Первое - рынок земли может привести к таким же последствиям, как и приватизация 1990-х годов. Второе - что новые владельцы будут небрежно относиться к экологическим нормам. Потому что люди уже сообщают, что крупные агрохолдинги злоупотребляют внесением химикатов", - отметил аналитик .

По его словам, властные структуры и правоохранительные органы должны реагировать на жалобы и предостережения владельцев земель, иначе рынок земли в Украине может так и не заработать.