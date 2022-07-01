Более трех десятков продавцов оружия из России избежали санкций, - Reuters

Об этом пишет Reuters.

Среди оружейных магнатов, не попавших под санкции, – Алан Лушников, крупнейший акционер АО "Концерн Калашников", оригинального производителя известного автомата АК-47. Лушников владеет 75% акций фирмы, согласно последним деловым записям, проверенным Reuters.

Сама компания попала под санкции Соединенных Штатов еще в 2014 году, когда Россия вторглась и аннексировала украинский полуостров Крым. В этом году ЕС и Великобритания ввели свои санкции против концерна "Калашников".

На вебсайте компании и в ее последнем годовом отчете доля концерна достигает 95% российского производства пулеметов, снайперских винтовок, пистолетов и другого ручного огнестрельного оружия, а также 98% ручных военных пулеметов. Среди прочего это АК-12, обновленная версия АК-47 (несколько из них были захвачены у российских войск украинскими солдатами). Концерн "Калашников" также производит ракеты, которые можно запускать как с самолета, так и с земли.

Бывший заместитель министра транспорта России Лушников когда-то работал на сырьевого магната Геннадия Тимченко, давнего друга Путина. Соединенные Штаты ввели санкции против Тимченко в 2014 году после вторжения России в Крым, назвав его членом "внутреннего окружения" хозяина кремля.

Такая же картина с концерном "Алмаз-Антей" – московским оборонным предприятием, специализирующимся на ракетах и зенитных системах. Компания попала под санкции США, ЕС и Великобритании, но ее генеральный директор Ян Новиков не понес наказания.

Компания производит ракеты "Калибр", которыми Россия уничтожает украинские военные и гражданские объекты.

1 июля заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал санкции Запада против России "актом международной агрессии".

30 июня комитет по иностранным делам палаты общин Великобритании обнародовал доклад о том, что российские активы, "отмытые" через лондонские банки, шли на финансирование военной авантюры Владимира Путина.

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