Более ста военных США прибыли в Румынию
В Румынию прибыли американские военные для усиления восточного фланга НАТО
Об этом пишет Digi24.ro.
"Нас долго готовили, с точки зрения материально-технического обеспечения. Это тоже конкретная продолжающаяся подготовка. На данный момент, так сказать, американцы приехали. Более 100 американских солдат уже прибыли, специалисты, готовящие это будущее развертывание войск, поэтому они уже прибыли в Румынию", - сообщил министр обороны Румынии.
По его словам, вместе с румынскими специалистами по логистике солдаты США готовятся к прибытию других войск в Румынию.
"Это значит, что прибытие остальных войск не займет много времени", - заметил министр.
В общей сложности контингент военных США, которых направят в Румынию, насчитывает 1000 человек.
- Напомним, 2 февраля президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе из-за роста угрозы со стороны России.
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