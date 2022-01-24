Более пяти тысяч ДТП в состоянии алкогольного опьянения: в МВД подвели "итоги" 2021 года

Об этом сообщает на своей странице в Facebook МВД Украины.



"В 2021 году на территории страны зафиксировано и оформлено 5019 ДТП, в которых водители управляли автомобилями в состоянии опьянения, где 113 человек погибли и 1 072 травмированы", - пишут в пресс-службе.



В МВД отмечают, что с начала 2022 года уже зафиксировано 6 567 случая нетрезвого управления транспортными средствами.



Отмечается, что в 2021 году стало знаковым принятие Закона 1231-ІХ, которым были повышены штрафы, усилена ответственность, убраны пробелы законодательства.



"Однако нужны и усиленные инструменты контроля. Вопрос пунктов трезвости — мест, где останавливают все или большинство транспортных средств с целью быстрой проверки на состояние опьянения, так же актуален. Надеюсь, дискуссия об их внедрении на законодательном уровне возобновится в этом году", - подытожил первый заместитель начальника Департамента Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

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