На днях Порошенко привез защитникам краматорских бронежилеты, кевларовые шлемы, автомобили, медсредства, генераторы и "секретные штучки, которые позволяют точнее бить врага".





"Мы сейчас находимся на Юге. На Юге у Путина есть огромные планы прорубить коридор между оккупированным Донбассом и оккупированным Крымом. На этом не остановиться, пойти дальше – Николаев, Херсон, Одесса, Приднестровье. Лишить Украину выхода к морю. И таким образом разорвать Украину и реализовать тот проект, который он пытался реализовать с 2014 по 2019 год - создать "Малороссию", "Новороссию". Никак успокоиться не может", - рассказал он.





Порошенко подчеркнул: "Мы это не дали сделать в 2014-2019 годах и точно не дадим это сделать сейчас".



Сегодня военным привезли более полутысячи бронежилетов. Также необходимы средства для обустройства быта, инструменты и продукты питания. "Я думаю, вы все сами видите: от вкусностей, от броников до тушенки, от генераторов до холодильников, от стиральных машин до пленок, кабелей и ламп. Уникальные, кстати, бойлеры, которые производятся в Украине по французской технологии", - рассказал Порошенко.



"Здесь и мотопомпы для откачки воды и тросы, генераторы бензиновые, дизельные. Газовые баллоны, где можно будет подготовить себе еду. Делаем все возможное, чтобы создать необходимые условия", - подчеркнул он.

Для обустройства позиций на передовую также были переданы инструменты, лопаты, кирки, строительные материалы, баки для воды.



"Мы очень хорошо подготовились и сделаем все возможное для того, чтобы помочь украинскому воину. Потому что ничего важнее сейчас для нас украинцев не существует – сделать все для нашей победы. Мы победим", – сказал Порошенко.

Он отметил важность единства украинского общества, которое является главной силой в борьбе с российской армией.





"Я хочу прежде всего поблагодарить украинских воинов. Поблагодарить волонтеров, которые обеспечивают эффективные возможности защиты. Поблагодарить всех украинцев за то, что они своим единством удивляют мир и разрушают планы путина. Вместе мы точно пути преодолеем", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, настроение украинских воинов "очень не понравится Путину и рашистам – их будут отправлять вслед за российским кораблем".



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