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Более полусотни человек погибли из-за пожара в колумбийской тюрьме

28 июня, 2022 вторник
22:18
Мир

Пожар в переполненной колумбийской тюрьме унес жизни 51 заключенного

Об этом сообщает CNN.

Пожар вспыхнул во время беспорядков в исправительной колонии в Толуа. По словам министра юстиции Колумбии Вильсона Руиса, около 2 часов ночи по местному времени между заключенными произошла потасовка. Один заключенный во время потасовки поджег матрас и пламя распространилось на крыло тюрьмы. 24 человека получили ранения, среди них немало охранников.
"Персонал пенитенциарной системы пытался решить проблему самостоятельно, но пламя было слишком сильным, поэтому нам пришлось ждать, пока прибудут пожарные, чтобы справиться с ситуацией", – сказал Руис.

По словам Руиса, тюрьма является исправительным учреждением среднего уровня строгости, где заключенные отбывают либо незначительные наказания, либо досиживают последние несколько месяцев заключения.
"Колумбийские тюрьмы переполнены, каждая из них в среднем перенаселена на 20%. Однако тюрьма в Толуа, где произошел пожар, превысила норму на 17%, что делает ее одной из наименее перенаселенных тюрем страны", – добавил Вильсон Руис.

Смертельные драки и беспорядки не редкость в тюрьмах Колумбии и соседних стран. В марте 2020 года 24 заключенных погибли во время беспорядков в исправительной колонии в Боготе. В прошлом году в бразильской тюрьме было убито более 50 человек, в том числе 16 обезглавлены. Десятки людей также погибли во время пожара, вспыхнувшего в тюрьме в Венесуэле в 2018 году.
  • Напомним, полиция Техаса нашла грузовик с полсотней трупов. По предварительной версии, погибшие были нелегальными мигрантами.
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