Более полумиллиона украинцев определили состав жюри Нацотбора на Евровидение-2023

Больше украинцев отдало свои голоса в Действии за Тараса Тополю, Джамалу и Юлию Санину

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

С помощью приложения "Дия" более полумиллиона украинцев определили, кто войдет в жюри национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение 2023". Так что лидерами опроса названы Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина, которые официально станут членами жюри после подписания соответствующего соглашения. Если кто-нибудь из них откажется, то членом жюри станет следующий по рейтингу кандидат. Например, Тина Кароль или DZIDZIO.

"В декабре украинцы впервые в истории в несколько кликов в Действии выберут исполнителя или группу, которая представит Украину на Евровидении в Лондоне, - написал Михаил Федоров. - Пол года назад более миллиона человек посмотрели Евровидение в Дии. Теперь посмотрим, сколько проголосует!"

67-й песенный конкурс "Евровидение" состоится в британском Ливерпуле

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