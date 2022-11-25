Более половины жителям Днепра вернули свет

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

"Со вчерашнего дня все коммунальные службы в полном составе непрерывно работают совместно с энергетиками. И продолжат это делать - до полного восстановления городских систем", - пишет Филатов.

По состоянию на 22:00, 24 ноября, более половины жителей Днепра имеют доступ к электроэнергии. Город запустил все насосные станции. Жители левого берега уже с водой.

Все котельные правобережья работают и подают тепло в дома. На левом берегу отопления пока получают те, кто заживлен от Приднепровской ТЭС.

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