Более половины жителям Днепра вернули свет
По состоянию на 22:00, 24 ноября, более половины жителей Днепра получили электроэнергию
Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.
"Со вчерашнего дня все коммунальные службы в полном составе непрерывно работают совместно с энергетиками. И продолжат это делать - до полного восстановления городских систем", - пишет Филатов.
По состоянию на 22:00, 24 ноября, более половины жителей Днепра имеют доступ к электроэнергии. Город запустил все насосные станции. Жители левого берега уже с водой.
Все котельные правобережья работают и подают тепло в дома. На левом берегу отопления пока получают те, кто заживлен от Приднепровской ТЭС.
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