Более половины украинцев считают Зеленского и его правительство неспособным преодолеть экономический кризис, - Центр Разумкова

Отчасти эффективными Владимира Зеленского и его правительство считает треть опрошенных - 32,6%.



Только 8,4% убеждены, что президент и правительство находят эффективные решения для преодоления экономических проблем.



При этом 52,8% опрошенных отметили, что финансовое (материальное) положение их семьи за последний год ухудшилось. 38,5% отмечают, что их материальное состояние не изменилось. Улучшилось финансовое положение у 7,8% украинцев.



Главной причиной экономического кризиса в Украине 37,2% назвали некомпетентность власти. 34,3% считают причиной кризиса коррупцию. 11,8% связывают кризисные явления в экономике с войной на Востоке. 5,9% считают виновной пандемию коронавируса.



Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.