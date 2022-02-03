Более половины украинцев считают Зеленского и его правительство неспособным преодолеть экономический кризис, - Центр Разумкова
52,9% украинцев считают, что президент и правительство не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем. Таковы результаты социологического исследования Центра Разумкова, проведенного 28-31 января 2022 года по заказу Интернет-издания "Обозреватель"
Отчасти эффективными Владимира Зеленского и его правительство считает треть опрошенных - 32,6%.
Только 8,4% убеждены, что президент и правительство находят эффективные решения для преодоления экономических проблем.
При этом 52,8% опрошенных отметили, что финансовое (материальное) положение их семьи за последний год ухудшилось. 38,5% отмечают, что их материальное состояние не изменилось. Улучшилось финансовое положение у 7,8% украинцев.
Главной причиной экономического кризиса в Украине 37,2% назвали некомпетентность власти. 34,3% считают причиной кризиса коррупцию. 11,8% связывают кризисные явления в экономике с войной на Востоке. 5,9% считают виновной пандемию коронавируса.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.
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