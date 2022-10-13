52% опрошенных граждан согласны с тем, что деятельность Украинской православной церкви (Московского патриархата) скорее способствует российской агрессии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Как говорится в результатах опроса, для большинства граждан, независимо от их возраста, макрорегиона проживания, уровня образования или материального положения, УПЦ МП является скорее угрозой суверенитету страны, чем наоборот.

Однако среди жителей южных и восточных областей значительная часть колеблется действительно стоит оценивать церковь с позиций ее роли в войне. 60% граждан, проживающих в южных областях, и 57% проживающих в восточных областях не согласились с тем, что УПЦ МП способствует или вредит обороне государства. Похожую позицию имеет 49% русскоязычных респондентов.

Напомним, украинцы значительно лучше стали относиться к ОУН-УПА.