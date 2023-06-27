Более половины украинцев готовы терпеть трудности из-за войны ради победы над РФ, - опрос
58% опрошенных украинцев отметили, что несколько лет готовы испытывать трудности, вызванные войной, ради победы над Россией
Об этом свидетельствуют данные опроса , проведенного социологической группой "Рейтинг".
Еще 12% респондентов отметили, что готовы испытывать затруднения несколько месяцев, 11% - около года. Столько же опрошенных, преимущественно среди бедных слоев населения, не готовы к трудностям вообще.
Украинцы считают, что приоритетными для послевоенного развития должно быть безопасное (40%) и социальное направление (36%). 23% избрали инновации в государстве (новые технологии, энергосбережение, науку и образование).
По мнению большинства респондентов, больше всего будут способствовать эффективному развитию украинского общества молодежь (50%), военные и ветераны (46%). 30% опрошенных считают, что это должны быть ученые, инноваторы, 26% – волонтеры, 25% – предприниматели малого и среднего бизнеса, 16% – общественные деятели, по 13% – политики или руководители крупного бизнеса, предприятий. По 8% украинцев отдали голоса за представителей местных властей или священнослужителей, 6% - журналистов, блоггеров.
- Согласно опросу Центра анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI), 97% украинцев убеждены в победе Украины, а 82% поддерживают вступление страны в НАТО.
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