Об этом свидетельствуют данные опроса , проведенного социологической группой "Рейтинг".

Еще 12% респондентов отметили, что готовы испытывать затруднения несколько месяцев, 11% - около года. Столько же опрошенных, преимущественно среди бедных слоев населения, не готовы к трудностям вообще.

Украинцы считают, что приоритетными для послевоенного развития должно быть безопасное (40%) и социальное направление (36%). 23% избрали инновации в государстве (новые технологии, энергосбережение, науку и образование).

По мнению большинства респондентов, больше всего будут способствовать эффективному развитию украинского общества молодежь (50%), военные и ветераны (46%). 30% опрошенных считают, что это должны быть ученые, инноваторы, 26% – волонтеры, 25% – предприниматели малого и среднего бизнеса, 16% – общественные деятели, по 13% – политики или руководители крупного бизнеса, предприятий. По 8% украинцев отдали голоса за представителей местных властей или священнослужителей, 6% - журналистов, блоггеров.