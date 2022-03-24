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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Более половины украинских детей из-за агрессии РФ стали вынужденными переселенцами, - ЮНИСЕФ

Более половины украинских детей из-за агрессии РФ стали вынужденными переселенцами, - ЮНИСЕФ

24 мартa, 2022 четверг
15:26
война с Россией

По данным ЮНИСЕФ, около 4,3 млн украинских детей из-за нападения РФ стали вынужденными переселенцами

Об этом сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

По их информации, месяц войны в Украине привел к перемещению 4,3 млн детей – более половины от 7,5 млн детского населения страны. Сюда входит свыше 1,8 млн детей, переехавших в соседние страны как беженцы, и 2,5 млн детей, которые сейчас находятся во внутреннем перемещении в Украине.

"Война повлекла за собой одно из самых быстрых массовых перемещений детей со времен Второй мировой войны", – сообщила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

По данным УВКПЧ, с начала войны, 24 февраля, в Украине погибли 78 детей, 105 получили ранения. Однако эти цифры представляют только отчеты, которые ООН смогла подтвердить. Настоящее количество, вероятно, гораздо выше.

Война также имела разрушительные последствия для гражданской инфраструктуры и доступа к основным услугам.

В частности, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 52 нападениях на заведения здравоохранения по всей стране за последние четыре недели, тогда как Министерство образования и науки Украины сообщило о повреждении более 500 учебных заведений.
По оценкам, сейчас 1,4 млн человек не имеют доступа к безопасной воде, тогда как 4,6 млн человек имеют ограниченный доступ к воде или рискуют быть отключенными. Более 450 тысяч детей в возрасте от 6 до 23 месяцев нуждаются в дополнительном питании.

ЮНИСЕФ уже наблюдает снижение частоты проведения плановых детских прививок, в том числе против кори и полиомиелита. Это может быстро привести к вспышке заболеваний, особенно в перенаселенных районах, где люди скрываются от российских обстрелов.

ЮНИСЕФ и его партнеры работают над тем, чтобы охватить гуманитарной помощью детей в Украине и соседних странах.

В частности, ЮНИСЕФ доставили медицинские товары в 49 больниц в 9 регионах, включая Киев, Харьков, Днепр и Львов, улучшив доступ к медицинской помощи для 400 тысяч матерей, новорожденных и детей.

ЮНИСЕФ продолжает раздавать воду и предметы гигиены в находящихся в осаде громадах.
Кроме того, ЮНИСЕФ увеличивает количество мобильных групп защиты детей, работающих в зонах острых конфликтов.
Они также доставили 63 грузовика спасательных средств для обеспечения нужд более 2,2 млн человек. В ближайшие недели ЮНИСЕФ начнет экстренные денежные переводы наиболее уязвимым семьям и создаст дружественные для детей места в ключевых местах по всей стране.

Чтобы защитить и поддержать миллионы детей и семей, бежавших из Украины, ЮНИСЕФ и УВКБ ООН в партнерстве с правительствами и организациями гражданского общества создали "Голубые точки" - безопасные места для детей и женщин на одном месте. "Голубые точки" предоставляют ключевую информацию путешествующим семьям, помогают идентифицировать детей без сопровождения и детей, разлученных с семьей, и обеспечивают их защиту. Они также являются центром для основных услуг.
Такие центры уже созданы в странах, принимающих украинских детей и женщин, и будут расширяться в ближайшие дни, в том числе в количестве более 20 штук только в Польше.


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